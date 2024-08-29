Названы самые стрессовые профессии, представителям которых нужны дополнительные выходные

Представителям каких профессий нужны дополнительные выходные

1:35 Your browser does not support the audio element. Общество

Независимый HR-специалист Зулия Лоикова объяснила, какие профессии являются самыми стрессовыми.

Фото: Freepik by msgrowth, PDM

Эксперт объяснила, что труднее всего приходится врачам, которые работают с тяжелобольными пациентами.

Непросто живётся кассирам и другому обслуживающему персоналу, так как они часто сталкиваются с хамством клиентов, просто попадая под руку раздражённым людям.

Ранее стало известно, сколько получают брокеры элитной недвижимости в Москве.

На постоянном стрессе находятся менеджеры по продажам, так как они должны выполнять плановые показатели.

Особенно тяжело авиадиспетчерам, пилотам и машинистам поездов и метро, так как они несут ответственность за других людей.

"Авиадиспетчеры находятся в невидимой зоне, но каждый день испытывают огромный стресс", — объяснила специалист в беседе с "Вечерней Москвой".

Зулия Лоикова отметила, что трейдеры из-за того, что им приходится иметь дело с большими деньгами, лысеют уже к 30 годам.

Непросто приходится и журналистам, которые выезжают на происшествия и становятся свидетелями страшных событий.

Учителя тоже находятся в числе особенно стрессовых профессий. Они страдают и-за нетактичного поведения учеников и их родителей.

Сотрудники правоохранительных органов работают в очень жёстком режиме, их жизнь может подвергаться опасности.

Представителям этих профессий необходимы дополнительные выходные, чтобы избежать выгорания.

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