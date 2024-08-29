Должникам за ЖКХ предлагают спецоперацию вместо оплаты

Мужчин-должников в Екатеринбурге зовут на спецоперацию

0:51 Your browser does not support the audio element. Общество

В Екатеринбурге появилась информация, что должников за услуги ЖКХ предлагают отправиться на спецоперацию. Это стало известно после того, как администрация Октябрьского района начала собирать через управляющую компанию данные о мужчинах-должниках в возрасте от 18 до 55 лет. Согласно документу, подписанному заместителем главы района, руководители учреждений должны предоставить информацию о количестве таких мужчин с указанием их контактных данных, сообщает "Царьград".

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Евгений Половодов, CC BY 4.0

Представители районной администрации подтвердили, что эта мера направлена на информирование мужчин о возможности заключить контракт с Минобороны. Однако подчеркивается, что данные не передаются в военкомат, а используются исключительно для информирования.

Уточнения

Жили́щно-коммуна́льное хозя́йство (ЖКХ) — отрасль экономики, обеспечивающая функционирование жилых зданий (домов), сетей снабжения водой, теплом и так далее, и сооружений, создающих безопасное, удобное и комфортабельное проживание и нахождение в них людей. ЖКХ включает в себя также объекты социальной инфраструктуры для обслуживания жителей.

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