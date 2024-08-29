В Екатеринбурге должников за услуги ЖКХ хотят отправить на СВО

В Екатеринбурге мужчин с задолженностью по коммуналке хотят отправить в зону СВО

1:17 Your browser does not support the audio element. Общество

Администрация одного из районов Екатеринбурга занимается поиском через управляющую организацию сведений о представителях мужского пола от 18 до 55 лет. Как оказалось, мужчинам, у которых имеется задолженность, предлагают отправиться в зону СВО.

Фото: commons.wikimedia.org by Ludvig14, CC BY-SA 4.0

В российском городе должникам за услуги жилищно-коммунального хозяйства предлагают поехать в зону специальной военной операции. Екатеринбуржцы узнали об этом после того, как администрация Октябрьского района постепенно стала собирать посредством управляющей организации данные о представителях мужского пола, у которых имеются финансовые обязательства. Возраст этих граждан составляет от 18 до 55 лет, сообщает "Царьград" со ссылкой на канал в Telegram "Екатеринбург.Главное".

Появившиеся данные о том, что собирают сведения о гражданах с задолженностями, подтвердили должностные лица, представляющие администрацию района. По их словам, подобным образом мужчин уведомляют о возможности заключить контракт с Министерством обороны Российской Федерации. Однако отмечается, что в военный комиссариат данные не направляются.

Уточнения

Жили́щно-коммуна́льное хозя́йство (ЖКХ) — отрасль экономики, обеспечивающая функционирование жилых зданий (домов), сетей снабжения водой, теплом и так далее, и сооружений, создающих безопасное, удобное и комфортабельное проживание и нахождение в них людей. ЖКХ включает в себя также объекты социальной инфраструктуры для обслуживания жителей.

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