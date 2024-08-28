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Выяснилось, что больше любят в России — арбузы или дыни

Россияне одинаково любят арбузы и дыни, выяснила X5
1:21
Общество

Россияне одинаково любят арбузы и дыни, выяснила X5. Итоги исследования, проведённого компанией, есть в распоряжении Pravda.Ru.

Россияне одинаково любят арбузы и дыни, выяснила X5
Фото: Adobe Stock by Klymentii, PDM

По данным опроса:

  • 47% любят и арбуз, и дыню,
  • 35% выбирают исключительно арбузы,
  • 15% предпочитают дыню,
  • 3% откажутся и от того, и от другого.

Выяснилось заодно, что 70% стучат по этим самым августовским дарам природы при покупке. При этом 23% — ни сном ни духом, что при постукивании по арбузу звук должен быть звонким, а по дыне — глухим.

Исследователи спросили также, где россияне предпочитают покупать арбузы и дыни:

  • 74% — на ярмарках и рынках,
  • 56% — в сетевых продуктовых магазинах,
  • 10% — заказывают в достаке.

Объём продаж арбузов и дынь в онлайне возрос на 37%, хотя так они обходятся на 10-15% дороже.

Средняя цена арбузов в Москве достигает 481 рубля, что на 21% выше, чем в прошлом году, но покупать их стали на 12% больше. Средний чек покупки дынь составляет 566 рублей, что на 30% дороже, чем в прошлом году; число покупок уменьшилось на 13%.

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Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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