Выяснилось, что больше любят в России — арбузы или дыни

Россияне одинаково любят арбузы и дыни, выяснила X5. Итоги исследования, проведённого компанией, есть в распоряжении Pravda.Ru.
По данным опроса:
Выяснилось заодно, что 70% стучат по этим самым августовским дарам природы при покупке. При этом 23% — ни сном ни духом, что при постукивании по арбузу звук должен быть звонким, а по дыне — глухим.
Исследователи спросили также, где россияне предпочитают покупать арбузы и дыни:
Объём продаж арбузов и дынь в онлайне возрос на 37%, хотя так они обходятся на 10-15% дороже.
Средняя цена арбузов в Москве достигает 481 рубля, что на 21% выше, чем в прошлом году, но покупать их стали на 12% больше. Средний чек покупки дынь составляет 566 рублей, что на 30% дороже, чем в прошлом году; число покупок уменьшилось на 13%.
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