Выяснилось, что больше любят в России — арбузы или дыни

Россияне одинаково любят арбузы и дыни, выяснила X5

1:21 Your browser does not support the audio element. Общество

Россияне одинаково любят арбузы и дыни, выяснила X5. Итоги исследования, проведённого компанией, есть в распоряжении Pravda.Ru.

Фото: Adobe Stock by Klymentii, PDM

По данным опроса:

47% любят и арбуз, и дыню,

35% выбирают исключительно арбузы,

15% предпочитают дыню,

3% откажутся и от того, и от другого.

Выяснилось заодно, что 70% стучат по этим самым августовским дарам природы при покупке. При этом 23% — ни сном ни духом, что при постукивании по арбузу звук должен быть звонким, а по дыне — глухим.

Исследователи спросили также, где россияне предпочитают покупать арбузы и дыни:

74% — на ярмарках и рынках,

56% — в сетевых продуктовых магазинах,

10% — заказывают в достаке.

Объём продаж арбузов и дынь в онлайне возрос на 37%, хотя так они обходятся на 10-15% дороже.

Средняя цена арбузов в Москве достигает 481 рубля, что на 21% выше, чем в прошлом году, но покупать их стали на 12% больше. Средний чек покупки дынь составляет 566 рублей, что на 30% дороже, чем в прошлом году; число покупок уменьшилось на 13%.

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