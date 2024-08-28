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Югорчан зовут работать грузчиками за 250 тысяч рублей

Жителей ХМАО зовут работать грузчиками на зарплату почти в 250 тысяч рублей
Общество

Проживающим в ХМАО людям предлагают работать грузчиками в столице Республики Татарстан. Отмечается, что за два месяца трудов они должны получить заработную плату в размере 250 тысяч рублей.

Жителей ХМАО зовут работать грузчиками на зарплату почти в 250 тысяч рублей
Фото: commons.wikimedia.org by U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Cynthia Griggs, PDM

В соответствии с информацией URA.RU, в одном из объявлений "Авито" можно увидеть условия работы. Как сообщается, желающих приступить к работе будут обеспечивать питанием и проживанием, за которые им не придётся отдавать денежные средства из собственного кошелька. Кроме того, работодатель уверяет, что вернёт потенциальному работнику потраченные на транспорт до столицы Республики Татарстан деньги. Помимо этого, в объявлении сказано, что за 12 часов работы грузчик должен получить заработную плату в размере до четырёх тысяч рублей.

Основная часть работы состоит из погрузок и разгрузок товаров. В обязанности также входят упаковка и комплектация продуктов. Отдельно акцентируется внимание на том, что грузовые товары можно перемещать на тележках. Медицинские процедуры, проводимые с целью обнаружения патологических состояний, болезней и факторов риска их развития, в том числе будут оплачены организацией.

Уточнения

Ха́нты-Манси́йский автоно́мный о́круг — Югра́ (ХМАО — Югра) (хант. Хӑнты-Мансийской автономной округ — Югра) — субъект Российской Федерации. Территориально является частью Тюменской области. Югра является основным нефтегазоносным регионом России и одним из крупнейших нефтедобывающих регионов мира. Ханты-Мансийский автономный округ занимает 3-е место в «рейтинге социально-экономического положения регионов России», а также 2-е место по размеру экономики в России (уступая лишь Москве). Площадь — 534 801 км² (9-е место в России), население — 1 759 386 жителей (крупнейший показатель среди автономных округов России).

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Автор Дарья Юнина
Дарья Юнина — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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