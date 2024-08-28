Медитации, Anna Asti и "король и Шут": какие композиции россияне чаще всего скачивают на телефон

"Звук": чаще всего россияне скачивают песни Anna Asti и медитации

Чаще всего россияне скачивают медитации и песни Anna Asti "Царица" и "По барам". К таким выводам пришел HiFi-стриминг "Звук".

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Согласно данным сервиса, третье место в рейтинге популярных заняла композиция "Короля и Шута" под названием "Кукла колдуна". На четвёртом оказалась "Давай сбежим" группы "5Утра", а на пятом — "Позвони" Nivesta и DJ Smash.

Наряду с музыкой россияне любят медитации — композиции для снижения стресса и тревоги, а также медитации перед сном и по утрам заняли пять первых строчек в рейтинге самых скачиваемых.

Также выяснилось, что более 40% пользователей сохраняют аудиоконтент на свои гаджеты. Победителем рейтинга оказался пользователь, загрузивший на телефон 1,357 ТБ контента, второй по активности пользователь скачал 1,042 ТБ.

Уточнения

«Король и Шут» (сокращённо «КиШ») — советская и российская хоррор-панк-группа из Санкт-Петербурга. Группа была образована в Ленинграде в 1988 году. После смерти её лидера и одного из основателей Михаила Горшенёва 19 июля 2013 года выступает только в рок-мюзикле TODD.

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