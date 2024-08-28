Триумф справедливости: бывший сотрудник алюминиевого завода добился крупной компенсации за профзаболевание

Профосюз добился компенсации за профессональное заболевание работника завода

2:23 Your browser does not support the audio element. Общество

На протяжении трех десятилетий сотрудник Новокузнецкого алюминиевого завода самоотверженно трудился в опасных условиях. Однако его преданность предприятию обернулась серьезным профессиональным заболеванием, вынудившим его оставить работу. Изначально при увольнении ему была выплачена компенсация в размере 30 тысяч рублей.

Фото: commons.wikimedia.org by Afedchenko, CC BY-SA 4.0

Информацию об этом передает профсоюзная газета "Солидарность".

Спустя некоторое время бывший работник осознал недостаточность полученной суммы и, заручившись поддержкой профсоюза, обратился в суд. В результате судебного разбирательства ему удалось добиться дополнительной выплаты в размере 570 тысяч рублей.

Машинист крана, проработавший на предприятии с 1985 по 2015 год, большую часть времени находился во вредных и опасных условиях труда. Длительное воздействие токсичных веществ, концентрация которых значительно превышала допустимые нормы, привело к развитию серьезного профессионального заболевания.

Медицинская комиссия установила 30-процентную утрату профессиональной трудоспособности, что повлекло за собой невозможность продолжения работы в прежней должности. Ухудшение здоровья существенно повлияло на качество жизни бывшего сотрудника, вызвав физические и моральные страдания.

Неудовлетворенный первоначальной компенсацией, мужчина обратился за помощью к профсоюзным юристам. С их поддержкой был подготовлен иск о взыскании с предприятия компенсации морального вреда в размере 900 тысяч рублей.

В ходе судебного заседания истец подробно описал тяжелые условия труда на заводе и негативные последствия профзаболевания для его повседневной жизни. Суд, рассмотрев все обстоятельства дела, принял решение о частичном удовлетворении иска.

16 января 2024 года Кузнецкий районный суд Новокузнецка вынес постановление о взыскании с АО "РУСАЛ Новокузнецкий алюминиевый завод" компенсации морального вреда в размере 570 тысяч рублей. Это решение стало важным прецедентом в защите прав работников, пострадавших от профессиональных заболеваний.

Уточнения

Профессиональные заболевания — заболевания, возникающие в результате воздействия вредных производственных факторов. К профессиональным заболеваниям относят заболевания, которые встречаются только в условиях профессиональной деятельности или они распространены в данной профессии чаще, чем в целом среди населения или в других рабочих группах.

Профессиона́льный сою́з (сокр. профсою́з) — добровольное общественное объединение людей, связанных общими интересами по роду своей деятельности на производстве, в сфере обслуживания, культуре. Объединения создаются с целью представительства и защиты прав и свобод работников в трудовых отношениях, а также социально-экономических интересов членов организации, с возможностью более широкого представительства наёмных работников.