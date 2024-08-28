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Почти 7 тысяч детей осмотрены мобильным комплексом НИКИ в 2024 году

НИКИ детства осмотрел тысячи детей в поселениях Подмосковья
1:18
Общество

С начала 2024 года мобильный комплекс Научно-исследовательского клинического института детства (НИКИ) посетил различные поселения Подмосковья, чтобы обеспечить детям необходимую медицинскую помощь. За этот период врачи провели 91 выезд и осмотрели около 7 тысяч детей. Благодаря этим визитам, многие дети, нуждающиеся в помощи, получили квалифицированные консультации.

НИКИ детства осмотрел тысячи детей в поселениях Подмосковья
Фото: Own work by Dmitry Makeev, CC BY-SA 4.0

"Только с начала года врачи нашего мобильного комплекса осмотрели почти 7 тысяч детей, и более 200 из них были направлены на лечение в НИКИ детства. Такие выезды делают квалифицированную медицинскую помощь более доступной и своевременной", — отметила первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

Мобильная бригада, участвующая в выездах, включает специалистов различных профилей: невролога, пульмонолога, аллерголога, гастроэнтеролога, эндокринолога, кардиолога, нефролога и врача ультразвуковой диагностики. Комплекс оборудован современной медицинской техникой, включая клинико-диагностическую лабораторию, аппараты эхокардиографии и УЗИ экспертного класса.

Уточнения

Эхокардиогра́фия (греч. ἠχώ — отголосок, эхо + καρδία — сердце + γράφω — писать, изображать) — метод УЗИ, направленный на исследование морфологических и функциональных изменений сердца и его клапанного аппарата. Основан на улавливании отражённых от структур сердца ультразвуковых сигналов.

Ультразвуковóе иссле́дование (УЗИ), сонографи́я — неинвазивное исследование организма человека или животного с помощью ультразвуковых волн.

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Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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