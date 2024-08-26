В России выявили острый дефицит медстрахования на Кавказе

Счетная палата выявила критический дефицит в медицинском страховании Северного Кавказа

2:17 Your browser does not support the audio element. Общество

Счетная палата Российской Федерации вновь указала на недостаток финансирования в программах обязательного медицинского страхования (ОМС) в различных регионах страны. Из отчета аудиторов, доступного редакции "Акцентов", следует, что наиболее сложная ситуация складывается в республиках Северного Кавказа.

Фото: mos.ru by Юлия Иванко, PDM

Наибольший недостаток средств в программе ОМС зафиксирован в Ингушетии, где в 2022 году дефицит составил почти 65%, что эквивалентно примерно 1,3 миллиарда рублей.

Чеченская Республика занимает предпоследнее место с дефицитом в 52%, что составляет свыше 3 миллиардов рублей.

В Дагестане нехватка средств на ОМС достигает почти 46%, что соответствует сумме более 5,6 миллиарда рублей.

В Карачаево-Черкесии дефицит ОМС был около 45%, что составляет приблизительно 1 миллиард рублей.

В остальных частях Северного Кавказа, таких как Северная Осетия, Кабардино-Балкария, и особенно Ставропольский край, положение с медицинским страхованием выглядит заметно лучше.

Аудиторы Счетной палаты связывают эти проблемы с неадекватно низкими нормативами на предоставление бесплатной медицинской помощи. Также отмечается, что даже запланированные объемы медицинских услуг часто не выполняются в полной мере.

В предшествующие годы фактические затраты на ОМС превышали запланированные, например, на стационарную специализированную помощь дефицит составил около 25 миллиардов рублей, а на амбулаторную и профилактическую помощь — 52,5 миллиарда рублей.

Основная часть расходов в бюджете ОМС уходит на заработную плату медицинского персонала, составляя в среднем по стране 72,9% для амбулаторной и 74,6% для скорой помощи. Таким образом, рост расходов преимущественно обусловлен увеличением зарплат медицинских работников, а не улучшением качества медицинских услуг.

Уточнения

Медицинское страхование — форма страхования здоровья человека, которая покрывает часть расходов, вызванных страховым случаем, консультацией с врачом или иные расходы на медицинские услуги посредством регулярного совместного вложения средств в общий фонд.

Счётная пала́та Росси́йской Федера́ции (СП РФ) — высший орган государственного аудита, созданный в соответствии со статьёй 101 Конституции Российской Федерации и подотчётный Федеральному Собранию. Развивает «чувство налогоплательщика» и обеспечивает конституционное право граждан Российской Федерации на участие в управлении делами государства путём осуществления внешнего государственного аудита (контроля).