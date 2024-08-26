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"Рулить некому": Россия столкнулась с острым дефицитом таксистов

Россия столкнулась с кадровым дефицитом водителей такси
Общество

По всей стране наблюдается нехватка водителей такси, а в некоторых регионах ситуация приобретает критический характер.

Россия столкнулась с кадровым дефицитом водителей такси
Фото: dt.mos.ru by Департамент транспорта города Москвы, CC BY 4.0

Сервис онлайн-рекрутинга сообщает о серьезном дефиците водителей такси по всей России. На одну открытую вакансию приходится менее двух активных резюме. В отдельных регионах проблема стоит особенно остро: таксопарки вынуждены искать персонал в смежных сферах, так как желающих работать за рулем практически не осталось.

В Карачаево-Черкесии, Ингушетии и Калмыкии найти соискателей на вакансии таксистов не удается вовсе. В этих республиках, а также еще в семи регионах России, конкуренция на рынке труда в сфере такси фактически отсутствует.

В Волгоградской, Ростовской областях и Ставропольском крае дефицит водителей также ощущается, хотя и не в такой критической форме: на одну вакансию приходится менее четырех резюме.

В Ингушетии за последние полгода количество вакансий в сфере такси выросло в три раза по сравнению с числом новых резюме. Тем не менее, конкуренция среди водителей остается высокой — около 7 резюме на одну вакансию. Аналогичная картина наблюдается и в Дагестане, где за год число вакансий увеличилось вдвое быстрее, чем количество новых резюме.

Эксперты объясняют дефицит водителей такси несколькими причинами. Среди них — снижение заработков из-за роста цен на топливо и ужесточения конкуренции, а также общий недостаток новых кадров на рынке труда.

Уточнения

Такси́ (от фр. Taximètre «счётчик цены») — автомобиль, предназначенный для перевозки пассажиров в любое место назначения с оплатой проезда, измеряемой по таксометру.

Води́тель также шофёр (от фр. chauffeur — «истопник», ранее — шоффер) — человек, управляющий транспортным средством (автомобиль, повозка, автобус, троллейбус, трамвай и другие). Кроме того, «водителем» называют человека, который учит вождению, находясь непосредственно в транспортном средстве. Изредка «водителем» называют и пилота самолёта.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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