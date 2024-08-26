"Учительница точно оценит": какие цветы подарить на День знаний

Какие цветы лучше всего подарить учительнице на 1 сентября: "Нежность и очарование"

1:00 Your browser does not support the audio element. Общество

Экстрасенс Дарья Миронова объяснила, какие букеты стоит вручить любимой учительнице 1 сентября, а какие лучше не дарить.

Фото: flickr.com by Ken FUNAKOSHI, CC BY-SA 2.0

Эксперт уверена, что лучше всего подарить учительнице на День знаний красные или белые гладиолусы.

Ранее были названы топ-3 вещи, которые стоит убрать из интерьера.

Хорошим подарком, по её словам, будут хризантемы и тюльпаны (только не жёлтые). Она предупредила, что не стоит дарить гвоздики и сухоцветы, так как эти цветы ассоциируются с поминками.

"Красные астры помогают расположить к себе человека. А подаренные васильки — это нежность и очарование. Ни одна учительница не останется равнодушной, если ей подарят полевые цветы, например, ромашки, — цитирует слова эксперта "Вечерняя Москва".

Рекомендует она также обратить внимания на цветы в горшке, так они долго будут радовать учительницу.

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