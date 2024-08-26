"Учительница точно оценит": какие цветы подарить на День знаний

Экстрасенс Дарья Миронова объяснила, какие букеты стоит вручить любимой учительнице 1 сентября, а какие лучше не дарить.
Эксперт уверена, что лучше всего подарить учительнице на День знаний красные или белые гладиолусы.
Ранее были названы топ-3 вещи, которые стоит убрать из интерьера.
Хорошим подарком, по её словам, будут хризантемы и тюльпаны (только не жёлтые). Она предупредила, что не стоит дарить гвоздики и сухоцветы, так как эти цветы ассоциируются с поминками.
"Красные астры помогают расположить к себе человека. А подаренные васильки — это нежность и очарование. Ни одна учительница не останется равнодушной, если ей подарят полевые цветы, например, ромашки, — цитирует слова эксперта "Вечерняя Москва".
Рекомендует она также обратить внимания на цветы в горшке, так они долго будут радовать учительницу.
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Осень — время, когда природа дарит нам изобилие овощей и фруктов, среди которых особое место занимают баклажаны.