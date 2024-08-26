Токсичный корм для собак: неожиданная находка Россельхознадзора

Россельхознадзор нашёл в Ленобласти токсичный корм для собак

1:18 Your browser does not support the audio element. Общество

Сотрудники Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора выявили несоответствие корма для собак установленным нормативам. Речь идёт о продукции, которая не соответствует данным на этикетке и требованиям к качеству. Лабораторные исследования показали, что консервированные корма для щенков и собак с индейкой содержат токсичные вещества, а ДНК индейки вовсе не было обнаружено.

Фото: Wikipedia by Maja Dumat, CC BY 2.0

Небезопасные пробы были взяты на производственной площадке компании ООО "Аллер Петфуд" в Ленинградской области. В связи с этим Россельхознадзор вынес компании предостережение.

Компания "Аллер Петфуд" оперативно отреагировала на ситуацию, заявив, что вся партия корма заблокирована, а остатки отозваны со складов и направлены на повторные исследования. Производитель подчеркнул, что обычно строго контролирует качество как сырья, так и готовой продукции, и что повторные тесты в той же лаборатории показали отсутствие токсичности.

Компания предполагает, что первоначальные результаты могли быть ошибочными, но, несмотря на это, приняла решение об отзыве продукции, блокировке остатков и корректировке всех процессов производства и контроля.

Уточнения

Корм — заготовочные, фуражные, сырые и частично или полностью термически обработанные, консервированные и концентрированные, влажные и сухие (сыпучие, зерновые и/или гранулированные) растительные и животные (мясо, жилы, кости, требуха и пр.), живые и свежезамороженные, а также иные отдельные продукты питания, полуфабрикаты и их смеси, предназначенные для кормления домашних питомцев (декоративных и/или певчих птиц, кошек, собак, хомячков, морских свинок, хорьков, рыбок, земноводных, пресмыкающихся, насекомых), подсобных приусадебных и сельскохозяйственных животных (скота); словообразующая лингвистическая корневая основа для многих русско-славянских слов и терминов, связанных с кормлением не только животных, но и людей (детей, больных, престарелых).