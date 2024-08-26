В Москве замечен китайский броневик: он приписан к метрополитену

Российские власти начали закупку китайских броневиков Dongfeng

2:06 Your browser does not support the audio element. Общество

Российские власти начали приобретать броневики из Китая, а именно модель Dongfeng. Недавно в центре Москвы заметили грузовик с маркировкой ГУП "Московский метрополитен", который оказался пуленепробиваемым и предназначенным для специальных задач.

Фото: Own work by Zinnsoldat, CC BY-SA 4.0

Автомобиль лишён логотипов, но, судя по внешнему виду, речь идёт о модели Dongfeng EQ2091XFB — транспортном средстве с полным весом девять тонн, способном выдерживать обстрелы из автомата Калашникова (АК-47). В Китае такой вездеход классифицируется как "антитеррористический военный автомобиль".

По информации "Царьграда", этот броневик числится на балансе московского метрополитена как гражданская спецтехника, зарегистрированная с "тракторными" номерами. За последние четыре месяца в подразделении транспортной безопасности появился уже четвёртый грузовик с баллистической защитой: первым был RIDA "Буран", затем З-СТС "Ахмат", потом "Патруль", и теперь к ним присоединился китайский Dongfeng.

Как выяснилось, Dongfeng EQ2091XFB построен на базе внедорожника Warrior MS600: у обоих транспортных средств идентичная колесная база (3700 мм), а длина кузова почти совпадает — около шести метров. По проходимости броневик заметно превосходит другие модели: он способен преодолевать водные преграды глубиной до 1,2 метра, а его дорожный просвет составляет 305 мм. Внутри машины могут разместиться до 10 человек, сидящих на откидных креслах вдоль бортов.

Согласно китайским источникам, цена на такой броневик начинается от 130 тысяч долларов, однако с учётом всех дополнительных опций его стоимость может увеличиться вдвое. Цены на отечественные аналоги, такие как "Ахмат" или "Буран", в открытом доступе отсутствуют.

Уточнения

Dongfeng Motor Corporation (сокр. DFM) (кит. 东风汽车公司, Дунфэн цичэ гунсы, букв. «Автомобильная компания „Восточный ветер“», Дунфэн) — китайская автомобилестроительная компания, одна из крупнейших в Китае. Основана в 1969 году, штаб-квартира в Ухани. В списке крупнейших компаний мира Fortune Global 500 за 2022 год заняла 122-е место.