Найдено объяснение зашкаливающей популярности Иришки Чики-Пики и её маргинальной компании

Эксперт Игнатенко не исключила искусственной раскрутки Иришки Чики-Пики

3:11 Your browser does not support the audio element. Общество

"Иришка Чики-Пики вышла замуж за Пашу Безумного", — запестрели на днях заголовками СМИ. Новость показалась настолько интересной россиянам, что вышла в тренды Google.

Фото: БОРЩ is licensed under public domain

Почему жизнь маргинальных блогеров из Абакана разжигает у общества такое любопытство, что их популярность уже вышла за пределы соцсетей? Об этом Pravda.Ru поговорила с генеральным директором благотворительного фонда поддержки музыкального искусства "Фонд Елены Образцовой" Натальей Игнатенко.

"Для меня тоже загадка и труднообъяснимо, почему вот такие персонажи вдруг становятся такими блогерами, которые занимаются фактически самопиаром и пропагандируют безыдейность, какое-то такое бездумное и внедуховное времяпрепровождение, и вдруг это становится интересно огромному количеству людей. Я для себя даже не могу найти объяснения", — призналась она.

"Наверное, это как какая-то жвачка, не требующая никаких усилий для потребления", — предположила собеседница издания.

"Вот я не знаю, то, что называется "чисто поржать", в просторечье говорят, — вот это почему-то привлекает очень многих. Много просмотров, это пересылается друг другу. Многие даже довольно неглупые люди, обладающие высшим образованием, то есть люди, которые, кажется, должны потреблять более интеллектуальные интернет-продукты, вот они, может быть даже для смеха, друг другу пересылают. Вот не знаю. Может быть, напряженная интеллектуальная жизнь некоторых людей приводит к тому, что они вот опускаются до просмотра такого контента", — посетовала она.

Игнатенко допустила, что Иришка Чики-Пики и её компания искусственно раскручены в рамках проекта, над которым работают профессионалы.

"Я не исключаю, что люди, профессионалы, которые вот кодируют просто на эту бездуховность, это потребительство. Ведь сегодня мы видим, насколько законы рынка, законы вот этого вот потребительского общества, которое мы презирали на Западе, и вот этот золотой телец сегодня овладели умами, сердцами, энергиями огромного количества людей. Возможно, что это искусственно моделируемые проекты, которые куда-то опускают людей на бездуховность, на дно интеллектуальное, психологическое", — заявила эксперт.

"Известно, как скучно живут в той же Северной Европе, где велик процент самоубийств, потому что тяжёлый труд, а после рабочего времени города — я сама с этим сталкивалась — в Финляндии, в Швеции пустеют уже после 6-7 вечера, темнеют, и города пустые. Люди набирают пиво и сидят дома, сосиски, пиво и у телевизора. Вот и всё времяпрепровождение. Смотрят эти сериалы, какие-то клипы и не читают, ничем не интересуются, не гуляют. Даже природа их перестаёт интересовать — наслаждаться сменой времён года, красотой окружающей природы. Вот просто сидят дома, лежат на диванах, налёживают эти свои пивные животики. И вот так, в конце концов, кончают жизнь самоубийством", — заключила она.

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