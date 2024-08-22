Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперт подтвердил техническую возможность отключения России от интернета
Подбор помады: как определить свой тон кожи и выбрать идеальный оттенок
В приграничье уничтожены американские наёмники из ЧВК Forward Observation Group
Евросоюз увеличил импорт российского зерна
В Минздраве посоветовали не собирать старые грибы и грибы-переростки
На Дальнем Востоке появится 18 новых туристических маршрутов
Как выбрать люстру для спальни: практические советы
Исследование: экстремальная жара и засуха угрожают Ближнему Востоку
На Занзибаре введут обязательную страховку для туристов

Найдено объяснение зашкаливающей популярности Иришки Чики-Пики и её маргинальной компании

Эксперт Игнатенко не исключила искусственной раскрутки Иришки Чики-Пики
3:11
Общество

"Иришка Чики-Пики вышла замуж за Пашу Безумного", — запестрели на днях заголовками СМИ. Новость показалась настолько интересной россиянам, что вышла в тренды Google.

Эксперт Игнатенко не исключила искусственной раскрутки Иришки Чики-Пики
Фото: БОРЩ is licensed under public domain

Почему жизнь маргинальных блогеров из Абакана разжигает у общества такое любопытство, что их популярность уже вышла за пределы соцсетей? Об этом Pravda.Ru поговорила с генеральным директором благотворительного фонда поддержки музыкального искусства "Фонд Елены Образцовой" Натальей Игнатенко.

"Для меня тоже загадка и труднообъяснимо, почему вот такие персонажи вдруг становятся такими блогерами, которые занимаются фактически самопиаром и пропагандируют безыдейность, какое-то такое бездумное и внедуховное времяпрепровождение, и вдруг это становится интересно огромному количеству людей. Я для себя даже не могу найти объяснения", — призналась она.

"Наверное, это как какая-то жвачка, не требующая никаких усилий для потребления", — предположила собеседница издания.

"Вот я не знаю, то, что называется "чисто поржать", в просторечье говорят, — вот это почему-то привлекает очень многих. Много просмотров, это пересылается друг другу. Многие даже довольно неглупые люди, обладающие высшим образованием, то есть люди, которые, кажется, должны потреблять более интеллектуальные интернет-продукты, вот они, может быть даже для смеха, друг другу пересылают. Вот не знаю. Может быть, напряженная интеллектуальная жизнь некоторых людей приводит к тому, что они вот опускаются до просмотра такого контента", — посетовала она.

Игнатенко допустила, что Иришка Чики-Пики и её компания искусственно раскручены в рамках проекта, над которым работают профессионалы.

"Я не исключаю, что люди, профессионалы, которые вот кодируют просто на эту бездуховность, это потребительство. Ведь сегодня мы видим, насколько законы рынка, законы вот этого вот потребительского общества, которое мы презирали на Западе, и вот этот золотой телец сегодня овладели умами, сердцами, энергиями огромного количества людей. Возможно, что это искусственно моделируемые проекты, которые куда-то опускают людей на бездуховность, на дно интеллектуальное, психологическое", — заявила эксперт.

"Известно, как скучно живут в той же Северной Европе, где велик процент самоубийств, потому что тяжёлый труд, а после рабочего времени города — я сама с этим сталкивалась — в Финляндии, в Швеции пустеют уже после 6-7 вечера, темнеют, и города пустые. Люди набирают пиво и сидят дома, сосиски, пиво и у телевизора. Вот и всё времяпрепровождение. Смотрят эти сериалы, какие-то клипы и не читают, ничем не интересуются, не гуляют. Даже природа их перестаёт интересовать — наслаждаться сменой времён года, красотой окружающей природы. Вот просто сидят дома, лежат на диванах, налёживают эти свои пивные животики. И вот так, в конце концов, кончают жизнь самоубийством", — заключила она.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Финляндия прекратила поставки бумаги в Россию. Теперь на предприятиях проблемы

Финская компания UPM, один из крупнейших мировых игроков в целлюлозно-бумажной промышленности, снова отправляет своих сотрудников в неоплачиваемые отпуска.

У финских компаний начались проблемы после прекращения экспорта бумаги в Россию
Баклажаны по-армянски: великолепно сочетаются с шашлыками и любыми другими блюдами
Баклажаны по-армянски: несложная в приготовлении закуска, в которую вы влюбитесь
Осенний уход за гортензиями: как правильно подготовить их к зимовке
3 культуры, которые нельзя выращивать по соседству с этим растением
Разведчик Рипер: США и Китай узнали "адские" планы Киева на 24 августа Олег Володин В отношении стран НАТО Россия будет наращивать гибридную войну Любовь Степушова Сахарный диабет не является "приговором" для ребёнка Дмитрий Плотников
Делаем плоский живот после 40: лучшие упражнения для кора
Разоблачение: сколько на самом деле зарабатывают дальнобойщики
Важность крышки расширительного бачка: мелочь, которая спасает двигатель
Важность крышки расширительного бачка: мелочь, которая спасает двигатель
Последние материалы
На Дальнем Востоке появится 18 новых туристических маршрутов
Как выбрать люстру для спальни: практические советы
Исследование: экстремальная жара и засуха угрожают Ближнему Востоку
На Занзибаре введут обязательную страховку для туристов
Эксперт Игнатенко не исключила искусственной раскрутки Иришки Чики-Пики
Болгарский перец в беконе: рецепт аппетитной закуски
"Карательные" пошлины ЕС против китайских электромобилей уже дают эффект
В отношении стран НАТО Россия будет наращивать гибридную войну
Инфляция в России замедлилась до 9,04%
Маска для волос с авокадо, оливковым маслом и яйцом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.