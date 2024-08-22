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День государственного флага России: когда отмечается, значение цветов, что говорил Николай I, значение триколора в 2024 году

"Объединяющее звено в нашей стране": историк высказался о значимости флага России в условиях тотальной русофобии
2:10
Общество

Российский флаг является объединяющим звеном всех народов страны. Как рассказал Pravda. Ru преподаватель исторического факультета РГГУ, руководитель Молодежного клуба Российского исторического общества Иван Кулаков, классический набор цветов устоялся ещё в Российской империи.

"Объединяющее звено в нашей стране": историк высказался о значимости флага России в условиях тотальной русофобии
Фото: unsplash.com by Alexander Eremin is licensed under Free to use under the Unsplash License

"В Российской империи был небольшой перерыв во второй половине XIX века, когда официальным флагом был черно-желто-белый, но потом снова был возвращен бело-сине-красный. То есть, бело-сине-красный, что очень важно, — это исторический флаг России. Некоторые люди говорят, что нельзя его вообще делать государственным, потому что его использовали власовцы, но власовцы и русский язык использовали, по этой логике можно ничего вообще не использовать", — сказал историк.

По словам Кулакова, российский триколор говорит о преемственности с поколениями наших предков, с поколениями победителей, напомнив слова Николая I: "Где русский флаг поднят, там он опускаться уже не должен".

Собеседник Pravda.Ru добавил, что белый, синий и красный для нашей страны крайне значимы, и это свидетельство того, что Россия ведёт многовековую преемственность своей истории, помнит память о прошлом и продолжает под этим флагом созидать собственно будущее.

"Поэтому в данный момент, конечно, что говорить о ситуации в мире, флаг во многих странах Европы и в первую очередь Европы, США, наверное, тут я не могу точно судить, вызывает определенно какое-то отторжение, раздражение в виду того, что Россия ведёт самостоятельную политику, суверенную политику, в виду того, что Россия ведёт полностью самостоятельную суверенную геополитическую игру, что, безусловно, в риторике Соединенных Штатов Америки и коллективного глобального Запада недопустимо со стороны России. Поэтому они, конечно, флаг всячески подвергают такому остракизму, убирают с Олимпиады, исключают где только можно. Но это явление абсолютно временное", — заключил он.

Уточнения

День Государственного флага Российской Федерации — один из официально установленных праздников России; установлен в 1994 году указом президента Российской Федерации и отмечается 22 августа, является рабочим днём. Посвящён возрождённому флагу Российской Федерации — России — «национальному триколору».

Никола́й I Па́влович (25 июня [6 июля] 1796, Царское Село, Российская империя — 18 февраля [2 марта] 1855, Санкт-Петербург, Российская империя) — император Всероссийский с 19 ноября (1 декабря) 1825 по 18 февраля (2 марта) 1855, царь Польский (единственный коронованный польский монарх из числа Всероссийских императоров) и великий князь Финляндский. Третий сын императора Павла I и Марии Фёдоровны, родной брат императора Александра I, отец императора Александра II. Внук Екатерины II и Петра III.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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