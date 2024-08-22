День государственного флага России: когда отмечается, значение цветов, что говорил Николай I, значение триколора в 2024 году

"Объединяющее звено в нашей стране": историк высказался о значимости флага России в условиях тотальной русофобии

2:10 Your browser does not support the audio element. Общество

Российский флаг является объединяющим звеном всех народов страны. Как рассказал Pravda. Ru преподаватель исторического факультета РГГУ, руководитель Молодежного клуба Российского исторического общества Иван Кулаков, классический набор цветов устоялся ещё в Российской империи.

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"В Российской империи был небольшой перерыв во второй половине XIX века, когда официальным флагом был черно-желто-белый, но потом снова был возвращен бело-сине-красный. То есть, бело-сине-красный, что очень важно, — это исторический флаг России. Некоторые люди говорят, что нельзя его вообще делать государственным, потому что его использовали власовцы, но власовцы и русский язык использовали, по этой логике можно ничего вообще не использовать", — сказал историк.

По словам Кулакова, российский триколор говорит о преемственности с поколениями наших предков, с поколениями победителей, напомнив слова Николая I: "Где русский флаг поднят, там он опускаться уже не должен".

Собеседник Pravda.Ru добавил, что белый, синий и красный для нашей страны крайне значимы, и это свидетельство того, что Россия ведёт многовековую преемственность своей истории, помнит память о прошлом и продолжает под этим флагом созидать собственно будущее.

"Поэтому в данный момент, конечно, что говорить о ситуации в мире, флаг во многих странах Европы и в первую очередь Европы, США, наверное, тут я не могу точно судить, вызывает определенно какое-то отторжение, раздражение в виду того, что Россия ведёт самостоятельную политику, суверенную политику, в виду того, что Россия ведёт полностью самостоятельную суверенную геополитическую игру, что, безусловно, в риторике Соединенных Штатов Америки и коллективного глобального Запада недопустимо со стороны России. Поэтому они, конечно, флаг всячески подвергают такому остракизму, убирают с Олимпиады, исключают где только можно. Но это явление абсолютно временное", — заключил он.

Уточнения

День Государственного флага Российской Федерации — один из официально установленных праздников России; установлен в 1994 году указом президента Российской Федерации и отмечается 22 августа, является рабочим днём. Посвящён возрождённому флагу Российской Федерации — России — «национальному триколору».

Никола́й I Па́влович (25 июня [6 июля] 1796, Царское Село, Российская империя — 18 февраля [2 марта] 1855, Санкт-Петербург, Российская империя) — император Всероссийский с 19 ноября (1 декабря) 1825 по 18 февраля (2 марта) 1855, царь Польский (единственный коронованный польский монарх из числа Всероссийских императоров) и великий князь Финляндский. Третий сын императора Павла I и Марии Фёдоровны, родной брат императора Александра I, отец императора Александра II. Внук Екатерины II и Петра III.

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