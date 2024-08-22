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Эксперт Калошина рассказала, что будет модно носить в сезоне осень-зима 2024

Эксперт Калошина: трендовый цвет сезона — фуксия
1:54
Общество

В сезоне осень-зима 2024-2025 модно будет носить яркие оттенки, принты, однотонные ткани. Также в тренде останется леопард и широкие джинсы. Подробнее о модных веяниях этой осени рассказала в беседе с NewsInfo.Ru основатель Solstudio Textile Group Александра Калошина.

Эксперт Калошина: трендовый цвет сезона — фуксия
Фото: Wikipedia by freestocks.org, PDM

Тема сезона — хай-виз, то есть высокая визуализация. Она говорит о том, что зимой мы тоже будем носить яркие оттенки. То есть можно будет не задумываясь надеть ярко-голубые брюки, очень яркий свитер, большой и пушистый шарф и пальто в эффектную клетку.

Модное этой осенью направление — экологичные ткани, устойчивый стиль.

"Важна правильно собранная шерсть, плотный зимний хлопок, экологично выращенный. Также модными будут цвета: бежевые, нейтральные, землистые тона, оттенки почвы", — заявила она.

В моде останутся широкие брюки, потому что будет сохраняться установка на комфортное ношение, широкие, но не укороченные.

"Ширину выбирает каждый, поскольку определённого эталона сезон не диктует. Останется любимый леопард, и если в прошлых сезонах в моде был не только леопардовый принт, но принт в смеси, то в этом сезоне вернётся обычный рисунок леопарда с затёртыми местами, выгоревшими на солнце блоками в рисунке", — уточнила Калошина.

Эксперт рассказала, что деним не выйдет из моды, но в тренде будет необычный.

"Носите этой осенью яркие тона, неоновые оттенки, джинсы со всевозможными разводами. Весь сезон будет строиться на приемах деграде, амбре, то есть цветовых растяжках. Также жаккарды вернутся в моду. Трендовым цветом сезона будет фуксия", — заключила эксперт.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время. Установление идеологии или стиля в какой-либо сфере жизни или культуры. Мода может определять тип или форму одежды и аксессуаров, набор идей, принципы поведения людей в обществе друг друга и этикета, и понятий нормы в стилизации и организации пространства. Иногда понятие моды распространяют на представления об образе жизни, искусстве, литературе, архитектуре, кулинарии, индустрии развлечений и отдыха, рассматривают её влияние на тип человеческого тела и т. д.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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