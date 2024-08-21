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Ваш ребёнок может стать жертвой онлайн-груминга: как уберечь детей от интернет-маньяков

Как защитить детей от онлайн-груминга
Общество

Чтобы защитить детей от онлайн-груминга, родителям важно объяснить, что не стоит пытаться добиваться извинений от агрессора.

Как защитить детей от онлайн-груминга
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Онлайн-груминг — это манипуляции со стороны взрослых, направленные на завоевание доверия детей с целью сексуальной эксплуатации.

Эксперт Наталья Наумова подчеркивает, что дети должны понимать, как происходят такие домогательства. Сначала общение может быть мирным, но затем собеседник начинает манипулировать и требовать личные данные или фотографии. Если ребёнок знает об этом, он сможет распознать опасные сигналы и прекратить общение.

Важно, чтобы дети не боялись обращаться за помощью к родителям и знали, что должны просто заблокировать угрожающего человека и сообщить о ситуации, пишет NewsInfo.Ru.

Родителям следует поддерживать детей, задавать вопросы и помогать им осознать, как действовать в таких ситуациях, без осуждения или упреков.

Уточнения

Груминг (grooming) — «ухаживание», долговременное установление взрослым близких, доверительных отношений с ребёнком (а также с членами его семьи) с целью завоевания доверия и последующего совращения.

Манипуля́ция — в психологии, тип социального воздействия.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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