40 тонн помощи: Волгоград отправил в Курскую область гуманитарный конвой

Волгоградская область отправила гуманитарный конвой в Курск

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Новый гуманитарный конвой выехал из Волгоградской области в Курскую область, как сообщает местная администрация.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info

На этот раз регион подготовил 40 тонн помощи, включая бензогенераторы, стиральные машины, плиты, чайники, а также предметы личной гигиены и продукты питания. Все отправления были согласованы с курскими властями, пишет novostivolgograda.ru.

Заместитель губернатора Волгоградской области Геннадий Шевцов подчеркнул, что власти активно поддерживают связь с коллегами из Курска, чтобы уточнить, какие именно вещи необходимы людям в первую очередь.

Важно отметить, что это не последняя отправка: регион планирует организовать ещё несколько гуманитарных конвоев.

Уточнения

Ку́рская о́бласть — субъект Российской Федерации, входит в состав Центрального федерального округа. Административный центр — Курск.

Волгогра́дская о́бласть — субъект Российской Федерации, входит в состав Южного федерального округа, является частью Поволжского экономического района .

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