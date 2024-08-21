Новый гуманитарный конвой выехал из Волгоградской области в Курскую область, как сообщает местная администрация.
На этот раз регион подготовил 40 тонн помощи, включая бензогенераторы, стиральные машины, плиты, чайники, а также предметы личной гигиены и продукты питания. Все отправления были согласованы с курскими властями, пишет novostivolgograda.ru.
Заместитель губернатора Волгоградской области Геннадий Шевцов подчеркнул, что власти активно поддерживают связь с коллегами из Курска, чтобы уточнить, какие именно вещи необходимы людям в первую очередь.
Важно отметить, что это не последняя отправка: регион планирует организовать ещё несколько гуманитарных конвоев.
Ку́рская о́бласть — субъект Российской Федерации, входит в состав Центрального федерального округа. Административный центр — Курск.
Волгогра́дская о́бласть — субъект Российской Федерации, входит в состав Южного федерального округа, является частью Поволжского экономического района .
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:
Кабачки в сырном кляре — это вкусное и лёгкое блюдо, которое можно приготовить за короткое время.