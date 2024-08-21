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Ещё и раздеться заставили: мошенники из Украины украли миллионы рублей у сотрудницы ФК "Спартак"

Жертва мошенничества: сотрудница ФК "Спартак" потеряла 3,2 млн рублей
1:03
Общество

Телефонные мошенники из Украины обманули сотрудницу футбольного клуба "Спартак", заставив её раздеться.

Жертва мошенничества: сотрудница ФК "Спартак" потеряла 3,2 млн рублей
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Позвонив 55-летней женщине, мошенники, представившись сотрудниками ЦБ, выманили код от Госуслуг и убедили её оформить кредиты и перевести деньги на "безопасный" счёт. В результате она потеряла 3,2 млн рублей.

Только за второй квартал 2024 года мошенники похитили около 4,8 млрд рублей, что на 19% больше, чем в предыдущие кварталы, пишет NewsInfo.Ru.

По словам психолога Алины Тимошкиной, мошенники манипулируют и создают давление на жертв, используя страх, чувство исключительности и подмену авторитетных фигур. Это делает людей уязвимыми и мешает им вовремя обратиться за помощью.

"Они создают такую эмоциональную среду, где жертва оказывается максимально уязвимой, а мошенники выступают в роли спасателей".

Уточнения

Моше́нничество или афери́зм, — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием. Лицо, занимающееся этим, называется моше́нником или моше́нницей.

«Спарта́к» — российский футбольный клуб из Москвы. Основан 18 апреля 1922 года. Самый популярный российский клуб по исследованию «Яндекса», один из самых популярных футбольных клубов страны по исследованию ВЦИОМ. Входит в топ-20 самых популярных клубов Европы.

«Госуслуги» (официально — Федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», Единый портал госуслуг, ЕПГУ) — справочно-информационный интернет-портал.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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