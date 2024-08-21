Ещё и раздеться заставили: мошенники из Украины украли миллионы рублей у сотрудницы ФК "Спартак"

Телефонные мошенники из Украины обманули сотрудницу футбольного клуба "Спартак", заставив её раздеться.
Позвонив 55-летней женщине, мошенники, представившись сотрудниками ЦБ, выманили код от Госуслуг и убедили её оформить кредиты и перевести деньги на "безопасный" счёт. В результате она потеряла 3,2 млн рублей.
Только за второй квартал 2024 года мошенники похитили около 4,8 млрд рублей, что на 19% больше, чем в предыдущие кварталы, пишет NewsInfo.Ru.
По словам психолога Алины Тимошкиной, мошенники манипулируют и создают давление на жертв, используя страх, чувство исключительности и подмену авторитетных фигур. Это делает людей уязвимыми и мешает им вовремя обратиться за помощью.
"Они создают такую эмоциональную среду, где жертва оказывается максимально уязвимой, а мошенники выступают в роли спасателей".
Моше́нничество или афери́зм, — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием. Лицо, занимающееся этим, называется моше́нником или моше́нницей.
«Спарта́к» — российский футбольный клуб из Москвы. Основан 18 апреля 1922 года. Самый популярный российский клуб по исследованию «Яндекса», один из самых популярных футбольных клубов страны по исследованию ВЦИОМ. Входит в топ-20 самых популярных клубов Европы.
«Госуслуги» (официально — Федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», Единый портал госуслуг, ЕПГУ) — справочно-информационный интернет-портал.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:
Кабачки в сырном кляре — это вкусное и лёгкое блюдо, которое можно приготовить за короткое время.