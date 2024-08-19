Жительнице Нефтеюганска пришлось обратиться в суд и прокуратуру, чтобы подтвердить статус многодетной матери

В Ханты-Мансийском округе чиновники не посчитали семью с тремя детьми многодетной

0:57 Your browser does not support the audio element. Общество

Жительница Нефтеюганска не смогла самостоятельно подтвердить свой статус многодетной матери. В этом ей помогла прокуратура.

Фото: Mos.ru by Юлия Иванко, CC BY 3.0

Женщина обратилась в местное управление социальной защиты населения, опеки и попечительства с просьбой о присвоении статуса многодетной семьи. Однако специалисты отказали ей, заявив, что наличие детей само по себе не является достаточным основанием. Необходимым условием была постоянная регистрация в Ханты-Мансийском автономном округе, которой у женщины не оказалось.

"Межрайонный прокурор обратился в суд с заявлением об установлении юридического факта проживания заявительницы и ее детей на территории региона", — сообщает прокуратура.

Только после судебного решения семья смогла получить документ, подтверждающий её статус многодетной, сообщает muksun.fm.

Уточнения

Нефтеюга́нск (от нефть и хант. ёган — река) — город в России, административный центр Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Третий по размеру город округа (после Сургута и Нижневартовска) — один из немногих в России превосходит по населению столицу субъекта (Ханты-Мансийск).

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