Проблемы с зачислением в 10-й класс: родители Екатеринбурга столкнулись с отказами

Родители школьников из Екатеринбурга столкнулись с проблемами при зачислении детей в десятый класс, даже несмотря на их хорошую успеваемость. Например, ученик 180-го лицея, сдавший ОГЭ на 4 и 5, получил отказ при среднем балле 4,5. Из 140 девятиклассников в десятый класс приняли лишь 80.
Школа обосновала отказ отсутствием свободных мест, а городская администрация посоветовала искать место в других учебных заведениях.
Родитель обратился в районную прокуратуру с жалобой на сложившуюся ситуацию, сообщает "Царьград".
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