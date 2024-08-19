Проблемы с зачислением в 10-й класс: родители Екатеринбурга столкнулись с отказами

Ученикам с хорошей успеваемостью отказывают в зачислении в 10-й класс в Екатеринбурге

0:41 Your browser does not support the audio element. Общество

Родители школьников из Екатеринбурга столкнулись с проблемами при зачислении детей в десятый класс, даже несмотря на их хорошую успеваемость. Например, ученик 180-го лицея, сдавший ОГЭ на 4 и 5, получил отказ при среднем балле 4,5. Из 140 девятиклассников в десятый класс приняли лишь 80.

Фото: образование42.рф by Министерство образования Кузбасса

Школа обосновала отказ отсутствием свободных мест, а городская администрация посоветовала искать место в других учебных заведениях.

Родитель обратился в районную прокуратуру с жалобой на сложившуюся ситуацию, сообщает "Царьград".

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