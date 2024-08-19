Дочь Кедра подарила Всероссийскому казачьему обществу его черкеску и шашку

Дочь легендарного командира батальона "Терек", Героя России и Героя Донецкой Народной Республики, дважды кавалера Ордена Мужества и множества других наград Владимира Попова, более известного по позывному "Кедр", Ольга Анпилова передала в дар Всероссийскому казачьему обществу черкеску и шашку отца.
Памятные предметы принял заместитель всероссийского атамана по молодежной политике Игорь Кочубеев. Реликвии впоследствии будут переданы атаманом Всероссийского казачьего общества Виталием Кузнецовым Центральному музею российского казачества, который откроется в Москве в декабре этого года.
"Память о выдающемся казачьем атамане Владимире Владимировиче Попове является священной не только для казаков казачьей разведывательной бригады "Терек", но и для всего честного казачества. Великий "Кедр" был человеком невероятного личного мужества, являлся живым воплощением всех мужских и воинских достоинств и казачьих добродетелей. Более 40 из 69 лет своей жизни он посвятил службе Родине и защите мирных людей. Владимир Владимирович героически пал в бою в зоне специальной военной операции, до конца исполнив свой воинский и гражданский долг. Великий "Кедр" был не только выдающимся воином и командиром, но и настоящим Батей не только своим пяти детям и 12 внукам, но и всем нашим братьям казакам. Россия и казачество никогда не забудут его героизм и подвиги", — заявил всероссийский атаман.
Полковник полиции в отставке Владимир Попов принимал активное участие в боевых действиях в Афганистане, Нагорном Карабахе и на Северном Кавказе. В 1995 году в Буденновске он лично освободил 200 пациентов и сотрудников больницы, взятых в заложники бандой чеченского террориста Шамиля Басаева. А позднее задержал двух боевиков, участвующих в этом теракте. В начале августа губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров подписал указ о присвоении имени героя Буденновскому казачьему кадетскому корпусу. Теперь полное официальное название учебного заведения звучит: Буденновский казачий кадетский корпус имени Героя РФ Владимира Владимировича Попова.
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