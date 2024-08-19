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Дочь Кедра подарила Всероссийскому казачьему обществу его черкеску и шашку

Общество

Дочь легендарного командира батальона "Терек", Героя России и Героя Донецкой Народной Республики, дважды кавалера Ордена Мужества и множества других наград Владимира Попова, более известного по позывному "Кедр", Ольга Анпилова передала в дар Всероссийскому казачьему обществу черкеску и шашку отца.

Дочь Кедра подарила Всероссийскому казачьему обществу его черкеску и шашку
Фото: Пресс-служба Всероссийского казачьего общества

Памятные предметы принял заместитель всероссийского атамана по молодежной политике Игорь Кочубеев. Реликвии впоследствии будут переданы атаманом Всероссийского казачьего общества Виталием Кузнецовым Центральному музею российского казачества, который откроется в Москве в декабре этого года.

"Память о выдающемся казачьем атамане Владимире Владимировиче Попове является священной не только для казаков казачьей разведывательной бригады "Терек", но и для всего честного казачества. Великий "Кедр" был человеком невероятного личного мужества, являлся живым воплощением всех мужских и воинских достоинств и казачьих добродетелей. Более 40 из 69 лет своей жизни он посвятил службе Родине и защите мирных людей. Владимир Владимирович героически пал в бою в зоне специальной военной операции, до конца исполнив свой воинский и гражданский долг. Великий "Кедр" был не только выдающимся воином и командиром, но и настоящим Батей не только своим пяти детям и 12 внукам, но и всем нашим братьям казакам. Россия и казачество никогда не забудут его героизм и подвиги", — заявил всероссийский атаман.

Полковник полиции в отставке Владимир Попов принимал активное участие в боевых действиях в Афганистане, Нагорном Карабахе и на Северном Кавказе. В 1995 году в Буденновске он лично освободил 200 пациентов и сотрудников больницы, взятых в заложники бандой чеченского террориста Шамиля Басаева. А позднее задержал двух боевиков, участвующих в этом теракте. В начале августа губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров подписал указ о присвоении имени героя Буденновскому казачьему кадетскому корпусу. Теперь полное официальное название учебного заведения звучит: Буденновский казачий кадетский корпус имени Героя РФ Владимира Владимировича Попова.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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