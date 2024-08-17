Жестокие бои и экстренная эвакуация: как казаки держат оборону в Курской области

Уже неделю в Курской области продолжаются активные бои с украинскими подразделениями. Власти региона эвакуируют около 180 000 человек, многие из которых нуждаются не только в жилье, но и в предметах первой необходимости, сообщает ИА RuNews24. ru.
Всероссийское казачье общество ежедневно отправляет гуманитарную помощь в Курскую область. Атаман Виталий Кузнецов сообщил, что принято решение организовать регулярные конвои с помощью для пострадавших. Каждый день казаки доставляют медикаменты, продукты и другие необходимые предметы. Вчера, например, было доставлено 40 тонн помощи, из которых 20 тонн предоставила казачья разведывательная бригада "Терек", выполняющая боевые задачи в зоне СВО.
Офицеры штаба общества контролируют доставку и сотрудничество с активистами Общероссийского народного фронта. Они поддерживают связь с местными властями, чтобы точно знать, что требуется в данный момент, и планируют поставки исходя из актуальных потребностей.
Поддержка казачьей молодежи играет важную роль в этой работе. В гуманитарной миссии активно участвуют Первый казачий университет России и Союз казачьей молодежи, а также Русская Православная Церковь через Синодальный комитет по взаимодействию с казачеством.
Казачество тесно связано с государством. Указ о назначении Виталия Кузнецова атаманом подписал в 2023 году Владимир Путин. В Госдуме сейчас обсуждаются формы участия казачества в общественно-политической жизни страны, а казаки уже привлекаются для охраны государственных учреждений и социальной инфраструктуры в Курской области.
Бывший глава общества Николай Долуда долгое время настаивал на развитии казачества как серьезной силы. В 2023 году он заявил, что тысячи казаков проходят военную подготовку с жесткой дисциплиной, и уже при его преемнике бригада "Терек" отправилась на СВО.
Казаки́ (мн. ч. от тюркского слова, значившего «свободный, независимый человек, искатель приключений, бродяга») — этносословная группа служилых людей (преимущественно, православных русских и украинцев) — члены военных формирований, нёсших пограничную службу.
Ку́рская о́бласть — субъект Российской Федерации, входит в состав Центрального федерального округа.
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