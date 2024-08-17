Дочь ищет отца: трагическая история исчезновения пенсионера после издевательств ВСУ

Пропажа пенсионера в Курской области: родственники и полиция продолжают поиски

1:32 Your browser does not support the audio element. Общество

Дочь 74-летнего пенсионера Александра Григорьева из Курской области, над которым издевались украинские неонацисты, продолжает поиски своего отца. Светлана Петренко сообщила, что последний раз видела отца 6 августа.

Военкор Александр Коц опубликовал в Telegram-канале 15 августа видео, на котором украинские военные в Курской области, носящие каски с нацистской символикой, издеваются над пожилым мужчиной, оскорбляя его и снимая это на камеру. Родственники Григорьева сообщили, что не имеют информации о его местонахождении и судьбе.

Светлана рассказала "Известиям", что в день нападения на регион утром они перевезли отца в Суджу, в квартиру, а сами отправились отвозить детей. Однако, вернувшись, она обнаружила, что отец покинул квартиру и пропал. Светлана добавила, что всегда заботилась о своем отце и надеется найти его.

По данным Telegram-канала Mash, видео было снято 11 августа в селе Заолешенка Курской области. Сообщается, что после съемки мужчина был расстрелян. SHOT сообщил, что один из украинских солдат оказался 38-летним уроженцем Ивано-Франковской области Василием Данилюком. Депутат Госдумы Леонид Слуцкий объявил награду в пять миллионов рублей за поимку военных, причастных к издевательствам над курским пенсионером.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в: Telegram;

Одноклассниках;

ВКонтакте;

News.Google.