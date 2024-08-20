Как mos.ru стал незаменимым для каждого москвича — цифры поражают

Жители Москвы всё чаще используют цифровые услуги портала mos.ru

0:58 Your browser does not support the audio element. Общество

С января по июнь 2024 года москвичи обратились к сервисам портала mos. ru более 425 миллионов раз. Эти онлайн-платформы помогают решать повседневные задачи, планировать досуг и участвовать в благотворительности, отметила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Фото: mos.ru is licensed under public domain

Согласно словам Сергуниной, использование городских онлайн-услуг увеличилось на 15% по сравнению с первым полугодием 2023 года. Всего с момента запуска портала количество обращений превысило 4,1 миллиарда. Город продолжает развивать цифровые сервисы и внедрять новые функции для улучшения комфорта жителей столицы.

Портал mos. ru стал важнейшим ресурсом для взаимодействия с городской инфраструктурой, предоставляя удобный доступ к важным услугам и информации.

Уточнения

Mos ru — официальный портал мэра и правительства Москвы. Новая версия сайта была запущена 26 октября 2015 года. Главная задача портала — создать единое веб-пространство мегаполиса, с помощью которого москвичи смогут «в одном окне» найти нужные им городские площадки и онлайн-сервисы.

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