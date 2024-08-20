Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россия и Азербайджан начинают производство современных танкеров класса "река-море"
Сборная России объявила расширенный состав на матчи с Таиландом и Вьетнамом
Тушёная капуста как в детском саду: отличный гарнир, подходит для детского питания
Спасатели эвакуировали туристку с высокогорного сочинского озера
Что такое пилинг-скатка и как её правильно использовать для сияющей кожи?
Дженнифер Лоуренс сыграет обезумевшую девушку в фильме "Умри, моя любовь"
Основные схемы мошенничества в автостраховании: угрозы и меры защиты
Патрушев предлагает развивать ключевые арктические порты для Севморпути
Учёные предупреждают о возможном землетрясении на Камчатке

Как mos.ru стал незаменимым для каждого москвича — цифры поражают

Жители Москвы всё чаще используют цифровые услуги портала mos.ru
0:58
Общество

С января по июнь 2024 года москвичи обратились к сервисам портала mos. ru более 425 миллионов раз. Эти онлайн-платформы помогают решать повседневные задачи, планировать досуг и участвовать в благотворительности, отметила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Жители Москвы всё чаще используют цифровые услуги портала mos.ru
Фото: mos.ru is licensed under public domain

Согласно словам Сергуниной, использование городских онлайн-услуг увеличилось на 15% по сравнению с первым полугодием 2023 года. Всего с момента запуска портала количество обращений превысило 4,1 миллиарда. Город продолжает развивать цифровые сервисы и внедрять новые функции для улучшения комфорта жителей столицы.

Портал mos. ru стал важнейшим ресурсом для взаимодействия с городской инфраструктурой, предоставляя удобный доступ к важным услугам и информации.

Уточнения

Mos ru — официальный портал мэра и правительства Москвы. Новая версия сайта была запущена 26 октября 2015 года. Главная задача портала — создать единое веб-пространство мегаполиса, с помощью которого москвичи смогут «в одном окне» найти нужные им городские площадки и онлайн-сервисы.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Как раз и навсегда избавиться от муравьев на даче: 3 проверенных рецепта

Если вы проводите много времени на своем огороде, то наверняка не раз сталкивались с нашествием муравьев. Эти трудолюбивые насекомые могут быстро уничтожить все ваши старания, разрушая корни растений и нарушая их рост. К счастью, существует несколько действенных способов, позволяющих быстро и эффективно избавиться от муравьев на участке.

Простые и действенные способы навсегда отогнать муравьёв с вашего огорода
Плов по-домашнему: как приготовить идеальное национальное блюдо
Насыщенный, ароматный плов: секреты приготовления этого восточного блюда
Тушёные кабачки с рисом и овощами: недорогое и полезное блюдо из самых простых продуктов
Сводка с фронта: в Курской области ситуация рушится и Киев отказывается от операции, ВС РФ освободили Нью-Йорк
Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим наши ценности Дмитрий Плотников Алиев выбрал курс на сотрудничество с Путиным. Редкий пример суверенитета Любовь Степушова Просчёты и пороки российской военной пропаганды: что не так Виктор Пахомов
Упражнение "ситап" отлично подойдет для здоровой спины и рельефного пресса
Простые слойки с ягодами: тесто берём готовое, от вас требуется только приготовить начинку
Пять советов для безопасности вашего багажа: как избежать потери вещей при авиапутешествиях
Пять советов для безопасности вашего багажа: как избежать потери вещей при авиапутешествиях
Последние материалы
Основные схемы мошенничества в автостраховании: угрозы и меры защиты
Патрушев предлагает развивать ключевые арктические порты для Севморпути
В США восхитились китайскими истребителями J-16
Учёные предупреждают о возможном землетрясении на Камчатке
Отжимания: эффективный способ укрепления верхней части тела
Как вернуть сладость малине: советы по устранению излишней кислотности
Россия увеличивает экспорт углеводородов в Китай
Google обновила платформу Gemini Advanced, представив модель 1.5 Pro
Капоната: лёгкое сицилийское рагу из баклажанов, лука и томатной пасты
Тренды осени: главные цвета одежды, которые будут в моде в этом сезоне
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.