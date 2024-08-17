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Финалистка "Битвы экстрасенсов" объяснила, как корзина маркетплейса может стать местом утечки энергии

Экстрасенс Хадуева посоветовала не оставлять товар в корзинах маркетплейсов
Общество

Каждый пятый россиянин откладывает в корзину маркетплейса товары, которые никогда не купит, подсчитали в Wildberries. И пока продавцы изобретают маркетинговые уловки, чтобы замотивировать-таки потребителя к совершению покупки, невыкупленные товары, оставленные в корзине, способствуют утечке энергии. Астронумеролог, экстрасенс, телеведущая Фатима Хадуева рассказала "Правде.Ру", почему так происходит.

Экстрасенс Хадуева посоветовала не оставлять товар в корзинах маркетплейсов
Фото: Freepik by freepik, PDM

"Всё, что мы оставляем в маркетплейсах, в своих электронных корзинах, это мы оставляем не товар. Всё, что у нас не выкуплено, — это наше желание, это наше намерение. Мы об этом подумали, мы это хотели купить, мы испытывали какую-то эмоцию. Если мы испытывали эмоцию, она фиксируется в нашем сознании. Это энергия, которая фактически не знает, что сделать — приобретать мы будем или не будем. А если мы забываем, то наши желания складируются. И если взять, например, что мы взяли какие-то продукты и не положили их вовремя в холодильник, не использовали, не съели, — они начинают прогнивать и протухать. С этой точки зрения вот это может повлиять на нашу энергию, оно будет, как крючками, нас немножко отяжелять", — объяснила собеседница издания.

"Потому что нужно уметь нести ответственность за свой выбор. Мы выбрали, мы приняли решение это взять, а потом забыли. Лучше обнулить корзину, лучше её убрать и сделать всё максимально вовремя", — подчеркнула она.

Покупки, брошенные в корзине, — по сути, невыполненное обещание себе их приобрести. "Когда мы даже ходим по рынку, мы идём и смотрим: "Ой, какая красивая вещь, я пойду потом и куплю", — привела пример эксперт. — Вы дали обещание, есть человек, который надеется на то, что вы вернётесь, он думает о вас, он уже эту вещь вам продал. И если вы не приходите — обманули его или просто забыли, вам это не нужно было, — у человека возникает внутренняя досада. Вот так произошла энергетическая сделка, за которую в принципе вы ответственны, то есть человек, который это не выкупил, не сделал или не пришёл, сказал: "Не буду это брать". Лучше не обещать, потому что несётся энергетическая ответственность".

При этом было бы заблуждением считать электронную торговлю в принципе опасной для энергетики человека. "Потому что ничего не запускается без человеческого замысла. Корзины, электронные магазины не настроены на то, чтобы воровать у кого-то энергию. Здесь человек сам отдаёт эту энергию, отдаёт своё внимание, потому что он об этом думал, на это смотрел. И у него где-то на подсознательном уровне это остаётся как незавершённое действие. А любое незавершённое действие — фактически мы тратим на это свою собственную энергию, не замечая этого", — отметила Хадуева.

По большому счёту онлайн-магазины ничем не отличаются от офлайновых — разве что чуть больше провоцируют ненужные покупки. "Главное не переборщить, главное знать, сколько у тебя денег и вести контроль финансов. С точки зрения энергии важно, чтобы мы не брали излишки. Излишки влияют, потому что они у нас остаются, мы разочаровываемся, мы расстраиваемся — как физически приобретённые, так и онлайн приобретённые товары. Жалко тех денег, которые мы потратили — которые в принципе заработали", — заключила экстрасенс.

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Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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