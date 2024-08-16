Москва лидирует по числу браков в первом полугодии 2024 года

Выявлены регионы-лидеры по бракам и рождаемости

Аналитики провели исследование по числу браков и новорожденных в России в первом полугодии: лидером по числу заключенных браков стала Москва — здесь поженились почти 35,4 тысячи пар.

Фото: commons.wikimedia.org by Arunpaypal, CC BY-SA 4.0

Следом идут Подмосковье (20,3 тысячи браков) и Санкт-Петербург (19,9 тысячи). В первую десятку также вошли Краснодарский край, Свердловская, Ростовская и Тюменская области, Республика Татарстан и Башкортостан, сообщают "Вести Подмосковья".

Кроме того, исследование затронуло рождаемость в России. По числу новорожденных снова лидирует Москва с показателем в 58,8 тысячи младенцев. На втором месте Московская область (35,3 тысячи), затем Краснодарский край (24,6 тысячи) и Санкт-Петербург (23,1 тысячи).

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