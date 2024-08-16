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Рост преступности и конкуренция за рабочие места: ЛДПР против мигрантов-курьеров

ЛДПР предлагает запретить мигрантам работать курьерами в ХМАО
1:08
Общество

Евгений Данников, координатор регионального отделения партии ЛДПР в ХМАО, предложил запретить мигрантам работать курьерами. Он направил письмо временно исполняющему обязанности губернатора Югры Руслану Кухаруку с просьбой продлить срок действия постановления, ограничивающего привлечение иностранных граждан к определенным видам экономической деятельности, на 2025 год, включив в запрет сферу курьерских услуг.

ЛДПР предлагает запретить мигрантам работать курьерами в ХМАО
Фото: flickr.com by Ирина Ефимова, CC BY-SA 2.0

Данников аргументирует это предложение ростом преступности среди мигрантов, ссылаясь на статистику, согласно которой в 2023 году количество преступлений, совершенных иностранными гражданами, возросло на 75% по сравнению с 2022 годом и составило 21,8 тысяч.

По мнению Данникова, трудоустройство мигрантов негативно влияет на благосостояние местного населения, так как работодатели предпочитают иностранных работников из-за их согласия на более низкую оплату труда, сообщает URA.RU.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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