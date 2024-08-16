Атаки в Курской области усилили тревожные настроения среди россиян, уровень вырос до 45%

В России наблюдается рост тревожных настроений среди населения, что связывают с недавними событиями в Курской области. По данным Фонда Общественного мнения (ФОМ), число россиян, отмечающих тревожное настроение среди окружающих, увеличивается.
На сайте ФОМ указано, что 45% опрошенных россиян сообщили о том, что в их окружении преобладают тревожные настроения. Это значительно больше по сравнению с данными, зафиксированными неделей ранее, когда уровень тревожности составлял 39%. А всего две недели назад этот показатель был еще ниже — 33%.
Несколько недель назад наблюдался позитивный рекорд года, что указывало на более благоприятное эмоциональное состояние в обществе. Однако, несмотря на текущие события и возросший уровень тревожности, большинство россиян сохраняет спокойствие. Согласно исследованию, 48% респондентов сообщили о том, что их настроение остаётся спокойным, несмотря на обострение ситуации, сообщает URA. RU.
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