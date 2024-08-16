Массовое отключение света в Приморском крае: причины, когда восстановят, работает ли мобильная связь, ситуация на дорогах

Более 1,8 миллиона жителей Приморского края остались без света. В городе произошли массовые ДТП, плохо работала сотовая связь

Почти весь Приморский край, в том числе административный центр — город Владивосток, остался без электроэнергии. Причиной стало замыкание в сети на Лучегорской ГРЭС — в блоке генерации произошёл сбой.

Фото: Telegram-канал Новости Приморья | IR Владивосток

В результате локального повреждения оборудования на открытом распределительном устройстве Приморской ГРЭС и последующего штатного срабатывания систем релейной защиты и противоаварийной автоматики произошло отключение нескольких линий 500 кВ Приморского края.

Электричество постепенно возвращается потребителям. По некоторым данным, без света оставались более 1,8 миллиона человек. В городе не работали светофоры, произошли массовые ДТП, приостановилось движение электричек, наблюдались проблемы с мобильной связью.

Некоторое жители застревали в лифтах, у других сгорела бытовая техника.

Кроме того, за несколько часов до ЧП в регионе проводились тренировки по отработке нештатной ситуации, связанной с аварийным отключением высоковольтной линии электропередачи. Журналистам врио министра энергетики и газоснабжения Приморского края Елена Шиш рассказала, что массовое отключение электричества после тренировок — случайность.

Полное возобновление энергоснабжения планируется до конца суток.

Уточнения

Приморская ГРЭС — тепловая электростанция, расположенная в посёлке городского типа Лучегорск Приморского края России. Самая мощная тепловая электростанция (и вторая по мощности, после Бурейской ГЭС, электростанция в целом) на Дальнем Востоке России. Принадлежит ООО «Сибирская генерирующая компания».

Примо́рский край (Примо́рье) — субъект Российской Федерации. Административный центр — город Владивосток, который также является центром Дальневосточного федерального округа. Приморский край был образован 20 октября 1938 года указом Президиума Верховного Совета СССР «О разделении Дальневосточного края на Хабаровский и Приморский край» (в состав Приморского края вошли Приморская и Уссурийская области Дальневосточного края, упразднённые в 1939 и 1943 годах соответственно). Граничит на западе с КНР, на юго-западе — с КНДР, на севере — с Хабаровским краем Российской Федерации.

Эле́ктроэнерге́тика — отрасль энергетики, включающая в себя генерацию, передачу и сбыт электроэнергии. Электроэнергетика является составной частью отрасли энергетики, в которую также входит Теплоэнергетика. Преимущества электроэнергии перед энергией других видов — это относительная лёгкость передачи на большие расстояния.

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