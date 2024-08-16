HR-специалист перечислила удачные месяцы для поиска работы

HR-специалист Лоикова назвала август самым удачным месяцем для поиска работы

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Август — удачное время для поиска работы, считает независимый HR-специалист Зулия Лоикова. По ее словам, с окончанием сезона отпусков компании активнее ищут новых сотрудников, что приводит к увеличению количества вакансий.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

В то же время многие соискатели еще отдыхают, что снижает конкуренцию на рынке труда.

Лоикова отмечает, что это идеальная ситуация для тех, кто готов откликаться на вакансии, поскольку они получают больше шансов на успешное трудоустройство. Она рекомендует воспользоваться возможностью и приступить к поиску работы в августе, пока конкуренты находятся в отпуске.

Особенно важно выйти на рынок труда в августе специалистам из областей с высоким уровнем конкуренции, таким как юриспруденция, маркетинг, пиар, консалтинг, продажи, административная работа, топ-менеджмент, искусство и масс-медиа.

Традиционно активность на рынке труда достигает пика в сентябре-октябре, после чего в ноябре наступает спад. Однако в декабре-январе активность снова возрастает, так как компании начинают планировать штат на следующий год, а соискатели стремятся начать новый год с новыми достижениями.

Повышенный спрос на соискателей также наблюдается с марта по апрель, а в мае активность несколько снижается из-за праздников. В июне она снова возрастает, особенно в туризме и сфере обслуживания.

В июле же рынок труда снова замирает из-за отпусков, хотя это зависит от конкретной отрасли.

Лоикова подчеркивает, что текущая ситуация на рынке труда благоприятна для соискателей, поскольку потребность компаний в новых сотрудниках постоянно растет.

Тем не менее, она советует подходить к поиску работы серьёзно: пересмотреть и обновить резюме, настроиться на основательный подход и быть готовыми продемонстрировать свои навыки, сообщает Москва 24.

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