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Как работающим родителям взять выходной на 1 сентября

Юрист рассказала, как работающим родителям взять выходной на 1 сентября
1:13
Общество

Юрист Валентина Яковлева, специалист по трудовому праву и член Палаты налоговых консультантов России, рассказала Москве 24, что родители могут использовать свои отгулы или договориться с работодателем о предоставлении отпуска на День знаний. В 2024 году школьные линейки, посвящённые началу учебного года, пройдут в Москве 2 сентября, так как 1 сентября выпадает на воскресенье.

Юрист рассказала, как работающим родителям взять выходной на 1 сентября
Фото: commons.wikimedia.org by Viktoria.sm2012, CC BY-SA 4.0

По мнению эксперта, родителям, которые хотят сопровождать своих детей на линейку, придется договариваться с работодателем, так как по закону работодатель не обязан отпускать сотрудников в этот день. Работник может подать заявление на отпуск без сохранения заработной платы, но решение будет зависеть от согласия работодателя.

Альтернативно можно использовать день из ежегодного оплачиваемого отпуска, однако это возможно только при согласии работодателя, если данный день не указан в графике отпусков. Также возможен вариант с отгулом, если сотрудник работал сверхурочно в выходные или праздничные дни, или если у него остался непотраченный день за сдачу донорской крови.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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