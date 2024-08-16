Профессор объяснил, что из ненужного можно продать, что — подарить, а что лучше выкинуть

Профессор Зберовский одобрил торговлю или дарение бывших в употреблении вещей

2:38 Your browser does not support the audio element. Общество

Во многих странах 17 августа отмечается День комиссионного магазина (Thrift Shop Day) или День секонд-хенда. Накануне праздника Pravda.Ru узнала, что из бывших в употреблении, но уже ненужных вещей можно продать, что — подарить, а что лучше выкинуть.

Фото: Trasteros Benalmádena on X is licensed under public domain

"На самом деле ничего не зазорно — вещи имеют ценность. Если человек покупает что-то бэушное, кроме предметов личной гигиены, всё можно отмыть и продезинфицировать. Если человеку это выгодно, то почему бы нет?" — прокомментировал Андрей Зберовский, психолог, доктор культурологии, профессор, автор книг.

"Ну понятно, что есть косметика, есть предметы гигиены, которые могут испортить здоровье, потому что хранят чужие бактерии, вирусы и всё остальное. Не промоете вы чужой купленный шампунь или чужое нижнее бельё. Всё остальное в наше время при наличии дезинфицирующих средств можно отмыть, помыть, отдраить — и кресла, и стулья, и диваны, и телевизоры. Поэтому на самом деле сейчас не так много осталось того, что несет опасность", — пояснил он.

В выборе участи той или иной ставшей ненужной вещи Зберовский посоветовал ориентироваться на бюджет. "Нам легко говорить, когда у человека хороший доход. А когда у человека маленький доход, он что-то и за 500 рублей продаст — и это будет ему в радость, и детям пойдёт в игрушки, в подарки и к школе, — заметил он. — Поэтому всё зависит от бюджета. Тот, кто зарабатывает достойно, может выкидывать вещи, которые и до 5, и до 10 тысяч рублей стоят. Те, у кого доход низкий, в интересах семьи, в интересах детей может и за тысячу что-то продать".

"Это вопрос благосостояния, вопрос свободного времени, потому что моё время дорого, мне проще выкинуть или подарить, чем заниматься продажей, с кем-то общаться, созваниваться, отвечать на звонки, что-то комментировать. Потому что я найду, чем заняться. А какая-нибудь домохозяйка или какой-нибудь безработный или инвалид, я считаю, вполне имеет право, не считаясь с какими предрассудками, что-то продать или купить", — добавил собеседник издания.

А если вещи в хорошем состоянии — подарите их нуждающимся, посоветовал он. К примеру, морально устаревшие, но вполне работоспособные гаджеты подойдут для использования маленькими детьми: пусть учатся, а если сломают или потеряют — не жалко.

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