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Apple Pay может снова заработать в России

В России снова может заработать Apple Pay
0:48
Общество

В России снова может заработать оплата при помощи NFC на устройствах Apple.

В России снова может заработать Apple Pay
Фото: commons.wikimedia.org by Mybloodtypeiscoffee, CC BY 4.0

С выходом iOS 18.1, который назначен на октябрь, сторонние разработчики получат возможность создавать приложения, использующие NFC для различных целей — в том числе и бесконтактной оплаты. Конечно, нашей страны нет в перечне стран, где доступно создание таких приложений. Однако никто не мешает фирме из другой страны сделать программу, которая будет работать и у нас в России, пишет "СЭ".

Напомним, что Apple Pay перестал работать в России 2 марта 2022 года. Компания объявила, что ограничила работу сервиса в нашей стране. Все это произошло из-за политической ситуации.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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