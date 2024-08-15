Школьникам мешают продолжать образование в старших классах

Школьникам с низким баллом по аттестату за девятый класс отказывают в приёме в 10 класс

Школьникам массово отказывают в возможности продолжить обучение в 10 классе. Причина — недостаточный средний балл.

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Так, в одной из краснодарских школ 46 девятиклассников не получили допуск к обучению в 10 классе, поскольку их средний балл был ниже 4,4. Подобные ситуации также были зафиксированы в Москве, Магнитогорске и Оренбургской области.

Школы объясняют это тем, что дальнейшее обучение проводится только в профильных классах, куда принимают лучших учеников. Поэтому для школы предпочтительнее, чтобы в 10 класс поступил "профильный" ученик, который сможет набрать высокий балл на экзамене.

Теоретически отказ подобного рода от приёма в старшие классы неправомерен. Дети имеют право на среднее образование.