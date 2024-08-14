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Андрей Воробьев сообщил о 860 эвакуированных из Курской области в Подмосковье

1:38
Общество

Из Курской области в Московскую было эвакуировано 860 человек, большинство из которых — дети. Такое заявление сделал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Андрей Воробьев сообщил о 860 эвакуированных из Курской области в Подмосковье
Фото: Пресс-служба правительства Подмосковья

"За несколько дней приняли у себя 860 человек, в том числе 659 деток. Есть совсем малыши, которым не исполнилось и года. Кто-то из них приехал к нам вместе с мамами. Еще более 60 мальчишек и девчонок до 4 лет мы эвакуировали из местного Дома ребенка", — отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По словам Воробьева, курских детей с паллиативным статусом привезли в Подольскую больницу, детей с ограниченными возможностями — в "Добрый дом", расположенный в Егорьевске.

Также 103 ребенка из Курской области вместе с сопровождающими находятся в Центре медицинской и социальной реабилитации детей в Люберцах. Сообщается, что половине из них не более 10 лет.

34 ребенка разместили в семейном центре "Вдохновение", который находится в Коломне. Кроме того, 17 женщин с 25 детьми привезли в пансионат "Сосновый бор" в Ступино.

Ранее прибывших из Курской области в Подмосковье разместили в пунктах временного размещения в Клину, Пушкино, Подольске и Ступино.

Сообщалось, что в один из пунктов губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев нанесли личный визит.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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