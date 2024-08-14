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Ни в коем случае не принимайте эти вещи в дар — они могут отравить вам жизнь и свести в могилу

Полотенце в подарок работает как пожелание смерти, предупредила парапсихолог
2:19
Общество

Таролог, парапсихолог Марианна Абравитова назвала самые опасные подарки, и малопочётное первое место среди них заняли комнатные растения.

Полотенце в подарок работает как пожелание смерти, предупредила парапсихолог
Фото: Freepik by senivpetro, PDM

"Очень много есть примет, связанных с подарками, какие подарки нельзя дарить — якобы они могут принести какие-то несчастья в жизнь", — сообщила она в разговоре с NewsInfo.Ru.

"Например, номером один идут комнатные растения. Считается, что они живые, и уже где-то жили. Естественно, они растут в земле. Эта земля где-то взята. Нет никаких гарантий, что, например, эта земля не с кладбища или, когда сеяли это семя, для того чтобы вырос цветок, не была заложена с помощью заговора какая-то программа крайне негативная для тех людей, в чьём доме он окажется", — объясняет собеседница издания.

"Также сюда можно отнести часы. Считается, что часы отмеряют время до того момента, когда ты придёшь к Богу. И таким образом, даря часы, якобы человек тоже закладывает определённую программу быстрого ухода с этой Земли. Поэтому считается, что нельзя дарить часы", — продолжает она.

Ещё один крайне нежелательный подарок — полотенца.

"Мы все помним, что при погребальных похоронных обрядах раньше гроб устанавливали на длинные полотенца, для того чтобы его удобно было нести. И считается, что это кладбищенская принадлежность, связанная с культом смерти. Поэтому если вам дарят полотенца — то, соответственно, вам желают смерти, либо эту смерть приближают, либо, даже если нехотя это происходило, то так работает этот предмет", — предупреждает эксперт.

"Ещё к таким предметам можно причислить колюще-режущие, например, ножницы, ножи, топоры, пилы — в общем, всё, что может поранить. Тоже считается, что если такой предмет попадает вам в качестве подарка — то жди беды: они привлекают какие-то несчастья, болезни, страдания. Поэтому народные приметы достаточно большое количество предметов причисляют к таким нежелательным подаркам", — отметила Марианна Абравитова.

"Это, ещё раз подчёркиваю, речь идёт о народных приметах", — заключила она.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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