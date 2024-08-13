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В России хотят привязать ставку налога на доходы родителей к количеству детей

Член ОП Пожигайло предложил прогрессивную шкалу налога для многодетных родителей
3:08
Общество

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая предложила сделать жизнь одиноких людей финансово невыгодной. "Как бороться с разводами? Надо сделать семейную жизнь, особенно семей с детьми, элитной, особенной, привилегированной", — объяснила она.

Член ОП Пожигайло предложил прогрессивную шкалу налога для многодетных родителей
Фото: Mos.ru by Юлия Иванко, CC BY 3.0

"Идея хорошая, а поставлен вопрос некорректно", — оценил первый заместитель председателя комиссии по вопросам демографической и семейной политики Общественной палаты РФ Павел Пожигайло в комментарии "Правде.Ру".

По его словам, задача состоит не в том, чтобы усложнить жизнь бездетным, а в том, чтобы облегчить её тем, кто обзавёлся потомством.

"И в этом смысле я давно предлагал систему, которая была бы связана с уменьшением уплаты подоходного налога. Допустим, условно говоря, базовая какая-нибудь ставка — 15% или сколько сейчас, и с каждым ребёночком на 2% она снижается. Если, допустим, человек живёт один, 100 тысяч зарабатывает — он 100 тысяч тратит на себя, а если там восемь детей, муж и жена зарабатывают по 100 тысяч, то 200 тысяч разделить на 10 — вот и всё", — пояснил собеседник издания.

"То есть речь идёт о социальной несправедливости. Если государство говорит: "Слушайте, давайте рожайте", тогда вы, государство, должны эту социальную справедливость установить. Собственно, это их главная задача в стране", — подчеркнул он.

По мнению Пожигайло, налоговые льготы эффективнее других мер соцподдержки в качестве стимула рождаемости. "Для среднего класса это важно, потому что у человека есть мотивация зарабатывать больше. Соответственно, это рабочие места в производстве и так далее — для страны это очень выгодно. То есть это удочка, не рыбка — вот, пожалуйста, мы готовы вам снизить налог, зарабатывайте сами на себя, здорово. Допустим, если речь идёт о людях не среднего класса, а со стабильной зарплатой — опять-таки можно сделать целый ряд таких налоговых или, может, даже экономических пособий, субсидий или послаблений на каждого ребёнка", — заметил он.

"Потому что в чём сейчас основная проблема? У тебя трое детей или восемь — всё абсолютно одинаково. Ну, три и восемь — это почти в три раза отличается", — объяснил эксперт.

"Поэтому, безусловно, Буцкая в постановке вопроса абсолютно права: главная задача — это нужно государству установить социальную справедливость, в которой человек, имеющий восемь детей, и человек, не имеющий детей, имели бы в некотором смысле равные шансы на социальное обеспечение. И при этом, ещё раз говорю, не нужно добавлять материнский капитал и так далее — дайте тем, кто может зарабатывать деньги, налоговые послабления, чтобы они могли реально сами на себя заработать, собственно говоря. Такой мой подход", — заключил он.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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