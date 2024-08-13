Санитарный кошмар: укрытия становятся проблемой — кто займется их уборкой

Власти озабочены санитарным состоянием укрытий и обращаются за помощью к бизнесу

1:05 Your browser does not support the audio element. Общество

Власти города выразили обеспокоенность состоянием санитарии бетонных укрытий и планируют возложить их уборку на ближайшие предприятия.

Фото: commons.wikimedia.org by Georg Pik, PDM

Губернатор сообщил, что уже установлено 33 укрытия и пообещал поддерживать темп установки на уровне "50 укрытий в неделю".

Михаил Развожаев также отметил увеличение числа жалоб на санитарное состояние этих укрытий. Хотя он не уточнил детали, есть предположение, что укрытия используются как туалеты.

"В связи с этим я поручил усилить дежурства добровольных народных дружин для поддержания порядка, а также обсудить с предпринимателями возможность их участия в поддержании чистоты рядом с торговыми точками, расположенными возле укрытий", — предложил Развожаев.

Как сообщали ранее, бетонные укрытия были установлены на пляже "Учкуевка", где 24 июня 2024 года в результате ракетного обстрела погибли 4 человека и более 150 получили ранения.