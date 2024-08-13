Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
США и Япония вложат $15 миллиардов в инфраструктуру Филиппин
ТАСС: ТОГУ разработал нейросеть для прогнозирования урожайности
В театре "Модерн" пройдет спектакль "Петр I"
Стартуют контрольные прокаты юниоров Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко
Кошки могут спать до 20-ти часов в день
Путешественник из России о том, как его удивила таджикская кухня
Итальянцы в восторге от "Оливье": блогерша раскрыла секрет популярности
Эксперты выяснили, кто отвечает за деньги в российских семьях
Как холодная вода влияет на ваше здоровье

Эдуард Халилов о том, какие предметы привлекают молнии и как правильно укрываться в грозу

Эксперт по выживанию рассказал, как избежать удара молнии
Общество

В Забайкалье произошла трагедия: женщина, оказавшись на улице во время непогоды с электронной сигаретой в руках, была поражена молнией и скончалась на месте. Очевидцы сообщают, что всё произошло мгновенно.

Эксперт по выживанию рассказал, как избежать удара молнии
Фото: PxHere is licensed under CC0

Эксперт по выживанию, аттестованный спасатель МЧС Эдуард Халилов в интервью для "Радио 1" пояснил, что любые металлические предметы, создающие электромагнитные волны, увеличивают вероятность попадания молнии.

"Полностью гарантий нет никаких: и в лесу небезопасно, и в воде опасность есть, и даже в городе, хоть столько зданий. Часто молнии бьют в людей. Металлические предметы, предметы, которые электро-магнитные волны создают, телефоны — это всё усиливает вероятность попадания молний", — подчеркнул специалист.

Халилов также дал советы по поведению в непогоду и объяснил, где лучше укрываться.

"Если погода портится, нужно быстрее найти укрытие: торговый центр, магазин, фундаментальные здания, метро, автомобиль. Даже если молния попадет в автомобиль, человек будет изолирован, как в капсуле. До него не достанет. Когда мы видим людей, которые прячутся под высокие деревья, тоже риск: бывают случаи, когда молния прямя в дерево попадает и людей складывает. Это же было недавно в парке "Патриот", где несколько человек получили повреждения с печальными последствиями. На открытых пространствах нельзя находиться, под большими деревьями нельзя, нежелательно использовать телефоны", — предупредил Халилов.

Он также добавил, что молния может ударить даже в зонтик.

"Есть случаи, когда молния попадает прямо в зонтик, это тоже приёмник. Как в горах, когда альпинисты поднимают палки на вершине, и молния в них бьёт. Поэтому задача — не оставаться на улице в непогоду. Лучше переждать. Она, как быстро приходит, так и уходит быстро. Нужно себя уберечь от лишнего риска", — заключил эксперт.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Сводка с фронта: "Просроченный" и его банда осознали провал блицкрига, ВСУ бежали из посёлка Нью-Йорк

Ради авантюры в Курской области Киев выдернул с Донецкого направления один батальон (а по косвенным признакам, два), предназначенный для обороны Часова Яра.

В Торецке российская армия зашла в первый квартал многоэтажных домов
Картошка с кабачками в духовке: очень простое в приготовлении, вкусное и сытное блюдо
Запечённая картошка с кабачками: овощи под сыром и сливками получаются очень вкусными
Kitco: Россия нанесла ещё один удар по доллару
Атака ВСУ на Курскую область имеет медийный успех, но не имеет перспектив
ВСУ в Курской области окопались, а теперь медленно, но верно гибнут Дмитрий Плотников Итог авантюры Киева в Курской области: Украина без мира, без света, без территорий Любовь Степушова AMVET: ВСУ должны были захватывать Крым вместо Суджи Олег Володин
Жареные макароны с яйцом на сковороде: для этого блюда их даже не нужно отдельно варить
Беспроигрышный вариант семейного ужина: тушим вкуснейшую говядину с овощами
Риелтор объяснил, что удерживает от обвала рынок недвижимости в Москве
Риелтор объяснил, что удерживает от обвала рынок недвижимости в Москве
Последние материалы
В театре "Модерн" пройдет спектакль "Петр I"
Стартуют контрольные прокаты юниоров Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко
Кошки могут спать до 20-ти часов в день
Путешественник из России о том, как его удивила таджикская кухня
Итальянцы в восторге от "Оливье": блогерша раскрыла секрет популярности
Эксперты выяснили, кто отвечает за деньги в российских семьях
Как холодная вода влияет на ваше здоровье
Как формируется страховая пенсия у работающих пенсионеров?
В Турции устроил теракт сторонник неонацистской идеологии
Украинский режим получил высочайшее одобрение сенатора США
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.