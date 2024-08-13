Эдуард Халилов о том, какие предметы привлекают молнии и как правильно укрываться в грозу

Эксперт по выживанию рассказал, как избежать удара молнии

В Забайкалье произошла трагедия: женщина, оказавшись на улице во время непогоды с электронной сигаретой в руках, была поражена молнией и скончалась на месте. Очевидцы сообщают, что всё произошло мгновенно.

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Эксперт по выживанию, аттестованный спасатель МЧС Эдуард Халилов в интервью для "Радио 1" пояснил, что любые металлические предметы, создающие электромагнитные волны, увеличивают вероятность попадания молнии.

"Полностью гарантий нет никаких: и в лесу небезопасно, и в воде опасность есть, и даже в городе, хоть столько зданий. Часто молнии бьют в людей. Металлические предметы, предметы, которые электро-магнитные волны создают, телефоны — это всё усиливает вероятность попадания молний", — подчеркнул специалист.

Халилов также дал советы по поведению в непогоду и объяснил, где лучше укрываться.

"Если погода портится, нужно быстрее найти укрытие: торговый центр, магазин, фундаментальные здания, метро, автомобиль. Даже если молния попадет в автомобиль, человек будет изолирован, как в капсуле. До него не достанет. Когда мы видим людей, которые прячутся под высокие деревья, тоже риск: бывают случаи, когда молния прямя в дерево попадает и людей складывает. Это же было недавно в парке "Патриот", где несколько человек получили повреждения с печальными последствиями. На открытых пространствах нельзя находиться, под большими деревьями нельзя, нежелательно использовать телефоны", — предупредил Халилов.

Он также добавил, что молния может ударить даже в зонтик.

"Есть случаи, когда молния попадает прямо в зонтик, это тоже приёмник. Как в горах, когда альпинисты поднимают палки на вершине, и молния в них бьёт. Поэтому задача — не оставаться на улице в непогоду. Лучше переждать. Она, как быстро приходит, так и уходит быстро. Нужно себя уберечь от лишнего риска", — заключил эксперт.