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Маоистов отстранили от участия в выборах в Челябинске

Кандидата от маоистской партии не допустили к выборам в Челябинске
0:38
Общество

В Челябинске один из кандидатов от Российской маоистской партии попыталась зарегистрироваться самовыдвиженцем для участия в выборах в Городскую Думу, сообщает EADaily.

Кандидата от маоистской партии не допустили к выборам в Челябинске
Фото: wikimapia by DonSimon, PDM

Однако, по словам самой кандидатки, власти не допустили к выборам представителей оппозиции, включая маоистов, левофронтовцев и сторонников мелкобуржуазной демократии. 

Несмотря на существование Российской маоистской партии, её шансы на участие и победу в российских выборах остаются крайне низкими из-за негативной репутации маоизма в стране, которая была сформирована в значительной степени советской пропагандой.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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