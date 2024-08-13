Маоистов отстранили от участия в выборах в Челябинске

Кандидата от маоистской партии не допустили к выборам в Челябинске

0:38 Your browser does not support the audio element. Общество

В Челябинске один из кандидатов от Российской маоистской партии попыталась зарегистрироваться самовыдвиженцем для участия в выборах в Городскую Думу, сообщает EADaily.

Фото: wikimapia by DonSimon, PDM

Однако, по словам самой кандидатки, власти не допустили к выборам представителей оппозиции, включая маоистов, левофронтовцев и сторонников мелкобуржуазной демократии.

Несмотря на существование Российской маоистской партии, её шансы на участие и победу в российских выборах остаются крайне низкими из-за негативной репутации маоизма в стране, которая была сформирована в значительной степени советской пропагандой.