В Челябинске один из кандидатов от Российской маоистской партии попыталась зарегистрироваться самовыдвиженцем для участия в выборах в Городскую Думу, сообщает EADaily.
Однако, по словам самой кандидатки, власти не допустили к выборам представителей оппозиции, включая маоистов, левофронтовцев и сторонников мелкобуржуазной демократии.
Несмотря на существование Российской маоистской партии, её шансы на участие и победу в российских выборах остаются крайне низкими из-за негативной репутации маоизма в стране, которая была сформирована в значительной степени советской пропагандой.
Ради авантюры в Курской области Киев выдернул с Донецкого направления один батальон (а по косвенным признакам, два), предназначенный для обороны Часова Яра.