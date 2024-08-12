Владельцы каналов YouTube, блогеры теперь не смогут монетизировать даже просмотры из-за рубежа. Все из-за того, что Google AdSense остановит работу с пользователями из РФ.
Важно, что выплаты за июль блогеры все же получат. По мнению многих людей, остановка работы связаны с замедлением YouTube. Многие россияне стали пользоваться VPN и снова стали видеть рекламные ролики, которые приносили российским блогерам заработок.
Видимо, такой расклад не устраивал руководство Google, сообщает портал "Спорт-Экспресс".
Ради авантюры в Курской области Киев выдернул с Донецкого направления один батальон (а по косвенным признакам, два), предназначенный для обороны Часова Яра.