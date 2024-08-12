Блогеры на YouTube из России останутся без работы

Российские блогеры полностью лишатся рекламы на YouTube

0:35 Your browser does not support the audio element. Общество Соцсети

Владельцы каналов YouTube, блогеры теперь не смогут монетизировать даже просмотры из-за рубежа. Все из-за того, что Google AdSense остановит работу с пользователями из РФ.

Фото: Скрин с YouTube блогера Lizwani

Важно, что выплаты за июль блогеры все же получат. По мнению многих людей, остановка работы связаны с замедлением YouTube. Многие россияне стали пользоваться VPN и снова стали видеть рекламные ролики, которые приносили российским блогерам заработок.

Видимо, такой расклад не устраивал руководство Google, сообщает портал "Спорт-Экспресс".