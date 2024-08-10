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Светлана Бессараб предупреждает: отмена ЕГЭ вернёт коррупцию в вузы

ЕГЭ требует доработки: депутаты обсуждают будущее экзамена
2:08
Общество

Как сообщает ИА RuNews24. ru, парламентарий Светлана Бессараб выразила обеспокоенность тем, что в последний год обучения школьники часто сосредотачиваются исключительно на подготовке к ЕГЭ и тестам, вместо полноценного усвоения материала. Вице-спикер Государственной Думы РФ Пётр Толстой высказал своё мнение о перспективах ЕГЭ, отметив, что система, скорее всего, будет отменена, но на это потребуется от пяти до семи лет.

ЕГЭ требует доработки: депутаты обсуждают будущее экзамена
Фото: образование42.рф by Министерство образования Кузбасса

Светлана Бессараб подчеркнула, что параметры заданий ЕГЭ требуют доработки, чтобы избежать превращения экзамена в простое тестирование. Она отметила, что экзамен не должен сводиться только к подготовке и натаскиванию учеников.

"Тесты должны меняться и отражать современные учебники и образовательные программы", — сказала Бессараб.

Она также выразила опасения, что отмена ЕГЭ приведёт к возобновлению коррупции в вузах и ссузах, особенно в тех, где поступление наиболее востребовано. По её мнению, без ЕГЭ дети из отдалённых регионов и бедных семей не смогут поступать в престижные вузы.

"ЕГЭ дал нам бесценную возможность: ребёнок из любого отдалённого населённого пункта Российской Федерации может подать документы в лучшие вузы страны, и если у него есть достаточное количество баллов, он сможет поступить. Отмена ЕГЭ вернёт нас к проблеме коррупции", — считает Светлана Викторовна.

Пётр Толстой добавил, что среди тех, кто регулирует процесс сдачи ЕГЭ, мало специалистов с педагогическим образованием; в основном это юристы и администраторы.

Согласно последним опросам, 63% россиян выступают за изменение формата государственных выпускных экзаменов. Однако, как отметил глава Рособрнадзора Анзор Музаев в июле, выпускникам 2025 года пока не стоит беспокоиться — они будут сдавать ЕГЭ в привычном формате.


Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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