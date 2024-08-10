Как сообщает ИА RuNews24. ru, парламентарий Светлана Бессараб выразила обеспокоенность тем, что в последний год обучения школьники часто сосредотачиваются исключительно на подготовке к ЕГЭ и тестам, вместо полноценного усвоения материала. Вице-спикер Государственной Думы РФ Пётр Толстой высказал своё мнение о перспективах ЕГЭ, отметив, что система, скорее всего, будет отменена, но на это потребуется от пяти до семи лет.
Светлана Бессараб подчеркнула, что параметры заданий ЕГЭ требуют доработки, чтобы избежать превращения экзамена в простое тестирование. Она отметила, что экзамен не должен сводиться только к подготовке и натаскиванию учеников.
"Тесты должны меняться и отражать современные учебники и образовательные программы", — сказала Бессараб.
Она также выразила опасения, что отмена ЕГЭ приведёт к возобновлению коррупции в вузах и ссузах, особенно в тех, где поступление наиболее востребовано. По её мнению, без ЕГЭ дети из отдалённых регионов и бедных семей не смогут поступать в престижные вузы.
"ЕГЭ дал нам бесценную возможность: ребёнок из любого отдалённого населённого пункта Российской Федерации может подать документы в лучшие вузы страны, и если у него есть достаточное количество баллов, он сможет поступить. Отмена ЕГЭ вернёт нас к проблеме коррупции", — считает Светлана Викторовна.
Пётр Толстой добавил, что среди тех, кто регулирует процесс сдачи ЕГЭ, мало специалистов с педагогическим образованием; в основном это юристы и администраторы.
Согласно последним опросам, 63% россиян выступают за изменение формата государственных выпускных экзаменов. Однако, как отметил глава Рособрнадзора Анзор Музаев в июле, выпускникам 2025 года пока не стоит беспокоиться — они будут сдавать ЕГЭ в привычном формате.
Вся зашедшая на этот фронт "спецуха" сегодня начнёт играть в самую "интересную" для бандеровцев игру — засады, скрытое перемещение, обходы позиций.