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Дефицит курьеров и падение заказов: e-grocery в России на грани коллапса

Проблемы на рынке e-grocery в России: снижение заказов и дефицит курьеров
2:10
Общество

Как сообщает издание "Акценты," рынок e-grocery (онлайн-продажи продуктов) в России столкнулся с серьёзными проблемами. Впервые за два года был зафиксирован квартальный спад. Основной причиной стало острое дефицит курьеров и сборщиков заказов, что приводит к сокращению зоны доставки, отмене бесплатных услуг и уменьшению объема заказов. Эти выводы были представлены в докладе "Центра поддержки общественных и гражданских инициатив" (ЦПОГИ).

Проблемы на рынке e-grocery в России: снижение заказов и дефицит курьеров
Фото: freepik.com is licensed under public domain

По данным на март 2024 года, нехватка курьеров по всей России составляла 140 тысяч человек, и, как прогнозируют эксперты, к концу года этот показатель может вырасти до 300 тысяч. Недостаток кадров также наблюдается среди сборщиков заказов в магазинах.

В результате кадровых проблем крупные e-grocery сервисы зафиксировали снижение объема заказов. Так, Wildberries сообщает об уменьшении числа заказов продуктов на 22,4%, Ozon — на 7,9%, "Лента" — на 7,7%, "Купер" (бывший "Сбермаркет") — на 6,7%, а "Вкусвилл" — на 4%.

Одной из причин может быть массовая депортация мигрантов из России, что усугубило дефицит рабочей силы в сфере доставки и торговли. По подсчетам ЦПОГИ, власти 31 региона уже ввели ограничения на работу мигрантов, включая ограничения в сфере доставки.

Дополнительным негативным фактором стали громкие скандалы, такие как вспышка ботулизма среди покупателей готовых салатов под брендом "Кухня на районе" (партнер "Самоката"). Пострадали почти 400 человек, двое из которых скончались.

Снижение спроса на e-grocery сервисы может привести к сокращению инвестиций в эту отрасль и замедлению её развития. Сервисы вынуждены сужать зоны доставки и отменять бесплатные услуги, чтобы уменьшить нагрузку на курьеров, что может ещё сильнее ухудшить качество обслуживания клиентов.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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