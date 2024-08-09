Убийца Бориса Немцова отправлен в зоу боёв

"Искупил кровью": убийца Немцова помилован за участие в СВО

0:45 Your browser does not support the audio element. Общество

Как сообщают РИА "Новости" и ТАСС со ссылкой на источник, фигурант дела об убийстве Бориса Немцова был помилован и подписал контракт с Минобороны РФ.

Фото: commons.wikimedia.org by Vcarceler, CC BY-SA 4.0

"Темирлан Эскерханов отправился в одно из штурмовых подразделений и сейчас выполняет боевые задачи в зоне СВО. Контракт с бывшим осужденным действует один год".

В 2017 году Заур Дадаев, известный под фамилией Эскерханов, был приговорён к 14 годам колонии за убийство Бориса Немцова, которое произошло в феврале 2015 года в Москве. Согласно материалам дела, Эскерханов следил за политиком, затем выследил его и расстрелял по мотивам личной ненависти.