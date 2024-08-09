За сбор некоторых грибов можно сесть на 4 года в тюрьму

За сбор некоторых грибов можно получить тюремный срок.
Наконец-то прошли жаркие и сухие дни, а им на смену пришли дожди и прохлада. Это означает, что наступило любимое время для любителей собирать грибы в лесу. Однако прежде чем отправиться в лес с ножом и корзинкой, необходимо тщательно изучить список грибов, сбор которых запрещён. В конце прошлого года в Уголовном кодексе появилась новая статья, согласно которой за сбор особо ценных видов грибов можно получить до 4 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей.
Специалисты рекомендуют собирать только хорошо известные грибнику грибы.
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