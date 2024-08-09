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25 лет назад Борис Ельцин назначил Владимира Путина главой правительства

"От коллапса к немыслимому": 25 лет приходу Владимира Путина в "большую политику"
Общество » День в истории

9 августа 2024 года исполнилось 25 лет с момента прихода Владимира Путина в "большую политику" в качестве премьер-министра РФ, а с 31 декабря 1999 года и.о. президента РФ после досрочной отставки президента Бориса Ельцина.

"От коллапса к немыслимому": 25 лет приходу Владимира Путина в "большую политику"
Фото: kremlin.ru by Presidential Press and Information Office, CC BY 4.0

Назначению Владимира Путина на пост главы правительства сопутствовали сложные экономические и геополитические обстоятельства. Российская экономика после дефолта 1998 года медленно оправлялась от падения. За чертой бедности находились более 30 миллионов человек. Задержки зарплат бюджетникам, банкротства предприятий были делом обыденным.  

В сфере безопасности положение было критическим: 6 августа 1999 года банды террористов из Ичкерии вторглись в Дагестан, и на момент назначения Путина премьер-министром не было ещё определённости на предмет того, удастся ли удержать Дагестан под федеральным контролем, или же экспансия ваххабизма на Северном Кавказе продолжится и станет ключевым фактором в дальнейшей дезинтеграции страны. Многие регионы и национальные республики имели своих президентов и законы, де-юре означавшие их суверенитет от федерального центра.

В правительственных кругах наблюдалась анархия, частая смена кабинетов приводила к хаосу в управлении, а межпартийные разбирательства в Госдуме фактически парализовали работу законодательной ветви власти.

Уровень доверия населения к власти стремился к нулю. 

Новый премьер-министр казался "человеком из ниоткуда", временной фигурой, очередным "мальчиком для битья", которого уберут также быстро, как и поставили. 

Однако уже в течение нескольких месяцев население увидело во Владимире Путине национального лидера, который сумел в короткие сроки разгромить ваххабитские банды в Дагестане и освободить Чечню от оккупации джихадистами и сепаратистами, стабилизировать ситуацию в экономике и начать постепенное возрождение государственности. 

Борис Ельцин, назначая Путина премьер-министром, руководствовался его безупречными личными качествами, а также опытом работы в силовых структурах.

В обществе существуют различные взгляды относительно итогов этих 25 лет российской истории.

Однако в августе 1999 года казалось немыслимым, что Россия будет занимать 4-е место по ВВП (вместо 12-го в 1999 году после Мексики и Индонезии), а российская экономика будет давать 3% рост вопреки 17000 санкциям со стороны стран Запада. 

Ещё более немыслимым казалось, что Россия вновь станет рассматриваться как сверхдержава, претендующая на лидера переустройства мира по принципу многополярности, в её состав вернутся Крым, Донецк, Луганск и земли в низовьях Днепра. Также невероятно было, что российская армия сможет вести успешное противостояние многочисленной европейской армии, оснащённой по всем стандартам НАТО и укомплектованной новейшей бронетехникой США, Великобритании, Франции и Германии.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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