Диетолог объяснила, как перестать есть много сладкого

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Как побороть тягу к сладостям? Рассказала диетолог Тейлор

Общество » Полезные советы

Тяга человека к сладостям зависит от того, что человек ест в течение дня. Так считает диетолог Анна Тейлор.

Как побороть тягу к сладостям? Рассказала диетолог Тейлор
Фото: Freepik is licensed under Free license

По ее словам, разные пищевые привычки, такие как питьё только кофе по утрам и употребление салата на обед, могут усилить жажду организма к быстрым углеводам, среди них сахар.

"Если вы полностью откажетесь от сладкого, это может привести к обратному эффекту — сильной тяге и чрезмерному потреблению сахара", — цитирует эксперта "Чемпионат".

Тем, кто много ест шоколада и сладостей, специалисты советуют не отказываться от сахара резко, а выбирать сладкие продукты с высокой плотностью питательных веществ: ананасы, вишня и клубника, йогурт и натуральное арахисовое масло.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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