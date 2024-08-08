Диетолог объяснила, как перестать есть много сладкого

Тяга человека к сладостям зависит от того, что человек ест в течение дня. Так считает диетолог Анна Тейлор.
По ее словам, разные пищевые привычки, такие как питьё только кофе по утрам и употребление салата на обед, могут усилить жажду организма к быстрым углеводам, среди них сахар.
"Если вы полностью откажетесь от сладкого, это может привести к обратному эффекту — сильной тяге и чрезмерному потреблению сахара", — цитирует эксперта "Чемпионат".
Тем, кто много ест шоколада и сладостей, специалисты советуют не отказываться от сахара резко, а выбирать сладкие продукты с высокой плотностью питательных веществ: ананасы, вишня и клубника, йогурт и натуральное арахисовое масло.
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