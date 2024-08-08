Стилист рассказала, какую одежду не стоит носить, чтобы не выглядеть "дешево"

Стилист Шихалова назвала одежду, которая делает ваш образ дешевым

0:51 Your browser does not support the audio element. Общество Полезные советы

Стилист Александра Шихалова заявила, что джинсы скинни, приталенные жакеты или изделия с рукавами "летучая мышь" удешевляют образ.

Фото: Пресс-служба Московской недели моды

По ее словам, испортить внешний вид также способны и сочетания разноцветных вещей, предметы гардероба с логотипами брендов.

"Такая история очень бросается в глаза. И лучше всего отходить от логомании, потому что она не про дорогой образ", — цитирует стилиста "СЭ".

Эксперт уверенна, что следует быть аккуратнее с принтами. Например, если выбираете цветочный принт, то очень важна актуальность кроя и максимальная трендовость данной вещи.

"Золото и бижутерия тоже могут удешевить ваш образ. Девушкам, конечно, это нравится, но на самом деле это может плохо сказаться на образе", — добавила Шихалова.