Стилист рассказала, какую одежду не стоит носить, чтобы не выглядеть "дешево"

Стилист Александра Шихалова заявила, что джинсы скинни, приталенные жакеты или изделия с рукавами "летучая мышь" удешевляют образ.
По ее словам, испортить внешний вид также способны и сочетания разноцветных вещей, предметы гардероба с логотипами брендов.
"Такая история очень бросается в глаза. И лучше всего отходить от логомании, потому что она не про дорогой образ", — цитирует стилиста "СЭ".
Эксперт уверенна, что следует быть аккуратнее с принтами. Например, если выбираете цветочный принт, то очень важна актуальность кроя и максимальная трендовость данной вещи.
"Золото и бижутерия тоже могут удешевить ваш образ. Девушкам, конечно, это нравится, но на самом деле это может плохо сказаться на образе", — добавила Шихалова.
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