Путин подписал закон о запрете треш-стримов

Трэш-стримы теперь официально запрещены в России

0:53 Your browser does not support the audio element. Общество

В России теперь на законодательном уровне запрещено проведение трэш-стримов. Соответствующий документ подписал президент Российской Федерации Владимир Путин.

Фото: en.kremlin.ru by Администрация президента России, CC BY 4.0

Напомним, что к треш-стримам относится "информация, оскорбляющая человеческое достоинство и общественную нравственность, выражающая явное неуважение к обществу, содержащая изображение действий с признаками противоправных, в том числе насильственных, и распространяемая из хулиганских, корыстных или иных низменных побуждений", сказано в поправках.

Трэш-блогеры могут себе позволить устроить беспорядки в общественных местах, нападать на людей, издеваться над прохожими и все это показывать в прямом эфире на своих каналах. Однако теперь это все будет делать запрещено по закону, соответственно, нарушители понесут наказание.